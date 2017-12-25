▲安于晴赴日過節。（圖／海王天璽提供 , 2017.12.25）

「百變甜心」安于晴好不容易年底有幾天假期，立刻動身前往日本歡度聖誕節，她表示，「其實我的假期沒有幾天，原本是想在台灣好好休息，但看了日本溫泉、餐廳的介紹後，忍不住訂了機票。」這次日本行，安于晴除了泡溫泉，也享受五星級米其林料理，「雖然這不是我第一次吃米其林，但聽說這間是全球唯一一間鐵板燒米其林，身為吃貨當然要品嘗一下。」至於掌鏡人是誰？她感嘆，「唉，是我很不會拍照的女性閨密啦。」

安于晴赴日本歡度聖誕節，身邊全是女性友人，一行人在寒冬中排了一小時的隊才品嚐到入口即化的神戶牛肉，她笑說，「因為拍戲，我原本打算吃健康素，但這牛肉實在太誘人了，我也忍不住破戒。」除此之外，她們還去了大阪最有名的餃子店「王將」用餐，「因為之前跟AKB48合作電影《恐怖的中身》，沒想到竟被老闆認出來，還跟我要簽名，當下覺得很害羞，因為沒有想到會被認出。」

▲安于晴下雪天泡湯。（圖／海王天璽提供 , 2017.12.25）

安于晴表示此行收穫滿滿，12月的日本很有聖誕節氣氛，路上到處都是漂亮的造型燈飾，每個店家也都有特別的聖誕主題擺設，非常有過節氣氛，她透露，「就連泡溫泉的感覺也跟台灣不太一樣，因為要穿和服泡溫泉，連我都感受到小女人的氣息，加上在這麼乾冷的環境下泡湯，有一種『雪中送炭』的滋味。」她與閨密結束聖誕之旅後，隨即前往橫店，進行下一部作品的拍攝工作。