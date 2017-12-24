▲黃路梓茵LuLu在24日晚上舉辦音樂會。（圖／環球提供 , 2017.12.24）

橫跨主持與歌壇的黃路梓茵（LuLu），圓夢推出首張個人專輯《美小鴨》，幽默搞笑和浪漫公主兼具是她特色，散播歡樂正能量的同時，也帶給大家健康自信的力量。她特別選在24日晚聖誕夜舉辦《星星棉花糖 LuLu聖誕交換禮物音樂會》，與歌迷們一起唱唱歌、交換禮物。

工作滿檔的LuLu忙於節目與各式活動主持，也認真做好喜愛的歌手身份，她很開心有很多校園、廠商來談活動，不是找她主持而是邀約她演出，表示在歌手這塊的努力受到了肯定，對她來說是莫大的鼓勵。最高紀錄一天的表演包含練團總共唱超過40多首歌，即使常常累到差點分身乏術，一天睡不到幾個鐘頭，她也吃苦當吃補，樂在其中大呼：「超過癮！」

音樂會上安排第3首歌曲〈全都給你了〉，LuLu甜美的聲線唱出對愛情的想像，猶如第一次戀愛般的悸動，歌曲加入弦樂四重奏，她不只精心設計表演，中場還安排交換禮物，提前跟歌迷們相約的交換禮物沒有特別規定金額，只提醒大家要拿出誠意，她自己則準備了今年出國到非洲、瑞士等地購買的各式禮物，別具意義。

▲黃路梓茵LuLu與歌迷大玩交換禮物。（圖／環球提供 , 2017.12.24）