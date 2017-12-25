★生酮卡布奇諾

材料（1人份）：防彈咖啡240ml、鮮奶油30公克。

工具：量杯、電子秤、果汁機、盛裝器皿。

作法：

1.將全部材料計量完成。

2.所有材料用果汁機或食物調理機混和即完成。也可以直接將鮮奶油擠在防彈咖啡上飲用。

調配注意事項：

如果直接以黑咖啡加入鮮奶油，油脂量不足且風味不佳，建議以質地細緻且奶香濃郁的防彈咖啡加入鮮奶油，口感、風味及油脂量都較為豐富。

每份營養成分：淨碳水化合物9公克、脂肪24公克、蛋白質2公克、膳食纖維0公克、熱量243大卡、冷藏保存1～2天。

★清新綠拿鐵—無草味、值得一試的好風味

材料（1人份）：豌豆苗50公克、柳橙50公克、較熟的蘋果100公克、開水150ml

工具：量杯、電子秤、果汁機、梅森罐。

作法：

1.將全部材料計量完成。

2.將豌豆苗洗淨，柳橙、蘋果去皮切成小塊。

3.將全部材料放入果汁機攪打即可。

綠拿鐵的比例調配

以一杯350c.c.的綠拿鐵來說，建議搭配的蔬菜占總比例的1/7，風味會較好。如果擔心體質較寒，可加入少許的生薑一起攪打飲用。或是可加入少許堅果、油脂豐富口感。

每份營養成分：淨碳水化合物21公克、脂肪1公克、蛋白質3公克、膳食纖維5公克、熱量105大卡、冷藏保存1～2天。

本文出自皇冠出版《低醣．生酮10分鐘甜點廚房》

原文網址 http://www.top1health.com/Article/248/56294