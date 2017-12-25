▲南山總教練許時清。（圖NOWnows資料照／記者林柏年攝）

今年3月台北小巨蛋出現爆滿的場景，湧現的人潮就為了一睹高中籃球冠軍戰的風采。新學年度的HBL男子八強於24日正式底定， 衛冕冠軍松山高中、亞軍南山高中先後踏進8強，將提前看見如世仇般的「雙山對決」。

有趣的是，這兩支傳統勁旅的背後推手，是兩個風格完全迥異的教練所調教出來。

松山總教練黃萬隆從85學年開始執教「綠色神盾」期間達成男子甲一級唯一三連霸傳奇、隊史五度奪冠。對於他的印象，許多球迷都會認為是兇悍、嚴格甚至留下「鐵血教頭」印象，對球員咆哮、摔戰術板都是常見的，也有過比賽後不休息全隊留下來繼續訓練的時候。

▲HBL男子組複賽22日比賽，松山總教練黃萬隆將球員吼出球場，松山球員林勵站在場邊罰站。（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.22）

這次HBL複賽，主力控衛林勵就曾被他吼離球場，在場邊罰站了許久才回到板凳區站著觀賽，但賽後訪問時也透露出對球員的關心與期待，正因為如此球員依舊相當挺他。

不過執教生涯到明(2018)年將要邁向21年，黃萬隆的頭髮由黑變白，個性也逐漸放軟，雖然場邊怒吼、摔板依然會存在，但現在更多了以前不會出現的場景，和球員擁抱、抵額頭鼓勵等溫情動作，讓人看見鐵血教頭正在轉變。

▲松山總「鐵血教練」黃萬隆。（圖NOWnows資料照／記者沈明璁攝）

曾為南山籃球隊一員的許時清，2010年自SBL退役後接任南山教練一職，並在2012、2016年帶領球隊捧起隊史第6、7座HBL金盃，是男子組奪冠最多次的隊伍，接任如此老牌的傳統名校，因為「個性」使然許時清不走激情路線，從罰跑、沒收手機、減短休息時間到禁賽一年等處罰都用過。

少了場邊怒吼，許時清表示偶爾也會摔摔戰術板的大動作喚醒球員，但對他來說場上溝通，聲音連結更重要「不光是喊就有用，聲音要和球員連接，球員聽到你的聲音要有反應。」不過更多時候許時清會用幽默感，或是說故事的方式點醒球員。

▲106學年度HBL男子組複賽，傳統勁旅南山高中(紅球衣)交手地主高苑工商。（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.20）

高中生正值青春期帶些叛逆，相當倚賴友情朋友間的依存關係，對於態度也相當要求的許時清，對球員的管束就是實施「連坐法」，他說「一個人受罰沒用，就全隊陪你罰，他就會對學長、弟感到不好意思，同儕壓力迫使他們改。」

如此不同的風格，卻能成就兩支引領高中男子籃球界霸主，主帥間鬥智鬥勇，還會施展甚麼魔法就讓我們繼續看下去。兩隊會先在下月28日開始的準決賽碰頭，若都能挺進最後總決賽，最終勝者將在明(2018)年3月11登上王座。