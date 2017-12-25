美國財政部長梅努欽的鄰居，收到一個馬糞包裹，安全單位正在調查來源以及動機。



那個包裝精美的禮盒，在當地時間晚上七點多送到，它被懷疑是炸彈，大批警員和秘勤局幹員到場，居民出入受阻，都非常不滿。



米努欽住在高級住宅區，鄰居都是有錢人，包括已故女星莎莎嘉寶，莎莎嘉寶還在世的丈夫原本有事要外出，因為這起意外，他受困在家裡兩個小時出不去，他非常生氣的說，他們住在價值五千萬美元的豪宅裡，卻要時不時忍受這樣的不便，毫無權益可言。



梅努欽是高盛集團出身，招搖的性格招來不少議論。



