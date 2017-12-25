▲高雄市長陳菊日前出版新書「花媽心內話：陳菊4000天」，內容透露許多政壇冷暖。（圖／NOWnews資料照，記者宋德威攝）

最新的民調出爐，蔡英文總統、行政院長賴清德滿意度變化不大，倒是政黨好感度有警示的變化，民進黨的好感度30.7%，與國民黨30.6％，差距只有0.1%，等於是相同，政黨的好感度，影響的是選舉的基本盤，就像2008年的民進黨和2016年的國民黨，如果持續下跌走勢，2018年選舉將受到嚴重衝擊。

美麗島電子報公布的最新民調顯示政黨好感度，民進黨已拉平與國民黨一致，反感度方面，更是首度贏過了國民黨2%左右，這與這個民調單位在剛開始執行民調的時候，也就是2016年５月下旬開始，民進黨的好感度高達51.8%，國民黨只有24.5%，對照如今都是30％上下，可說不勝唏噓。

民進黨的政黨形象從執政開始，府、院、黨、立院黨團都呈現高民意支持度，黨團一度在府院民調下滑時，還持續一段高檔，成為民進黨執政的優等生，不過，經過幾次立院的抗爭，以及在法案的表現、甚至立委個別的發言，也開始隨著府、院形象逐步下滑。

而其中還能令民進黨感到安心的，就是政黨好感度，永遠高於國民黨，國民黨則從2016年大選失利後，一直在低檔徘徊，維持25%左右的支持度，黨內的領導階層，依然被指控陷入鬥爭，沒有任何表現，國民黨立院黨團也一直被認為，無法成為有效監督的在野黨，也無法得到民眾的認同。

如今突然有所翻轉，有人推測是立委蔣萬安的帶動，讓國民黨立院黨團有不同的表現，也有人認為明年的縣市長及六都大選，國民黨幾位目標明顯的參選人，積極動作，吸引了選民的目光，才增加了好感度。

可國民黨的反感度仍有45%左右，並不低，好感度的提升，當然是相對於民進黨的下跌而來，也就是說，台灣的政黨永遠有一種宿命，就是不是因為自己變好了，而是對方變壞了，只是才執政一年九個月的民進黨，這種宿命來到的時間未免太快了點。

民進黨好感度這幾月下滑，應該與二件事有關，第一重大事情，就是黨內初選的內鬥，從上個月開始，就發現在南部綠營鐵盤地區，就突然爆跌，在新北市亦然。尤其高雄市長陳菊最近出的心內話，更震撼政壇，以一位在任公職的大老之姿，不惜賭上自己的晚節，出書爆當年的料，來拉抬自己支持的人選，可說政壇少見之事，也引起綠營本身支持者，及中間選民的質疑，自然形象大損。可怕的是，初選恩怨己經發生數月，黨中央仍然坐視不管，放任參選人放話傷害自己人，這種情各不改善，即使贏了初選的人，仍然因政黨形象受損，在大選深陷苦戰。

黨內初選已經內戰的如火如荼，身為執政黨的秘書長置之不理，還講一些分化對手的談話，顯然與過去名門正派的作法，顯有不同，也令選民無法認同。

其次，當然是通過的法案，英政府因為政策而提升滿意度，迄今只有年金改革，近來的法案如促進轉型正義條例，以及公投法等等，都造成了兩岸政策的疑慮，連美國駐台協會主席莫健都親自來關切，民眾自然有所知覺。

畢竟現在已經不是舊時代了，不是拿著硬抝的言詞就可以過關，看看2008年的陳水扁政府，以及2016年的馬英九政府，都是殷鑑不遠。

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

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