從名人IG複製她們的運動習慣！韓國健美女星都在用這些健身器材妞新聞 (2017-12-25 00:00)
女生上健身房時，是不是很容易被各式各樣陌生的器材嚇到呢？其實女生也是可以挑戰重量訓練，會讓身形看起來更加健美、有線條！
한혜진（@modelhanhyejin）分享的貼文 於 2016 年 10月 月 8 3:16上午 PDT 張貼
source: modelhanhyejin@instagram
今天妞編輯要帶大家從「Instagram」來一窺女星的運動習慣，因為常運動的健美女星，通常都很喜歡在社群上分享他們的運動成果！妞編輯今天要來介紹大家都很熟悉的三位韓國健美女星，分別是模特兒韓惠珍、鄭恩地、Sistar的昭宥，妞妞們如果不知道進到健身房該選擇什麼器材，不妨就跟這些女星做一樣的運動項目吧！
1.韓惠珍
한혜진（@modelhanhyejin）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 23 3:05下午 PDT 張貼
source: modelhanhyejin@instagram
模特兒韓惠珍不只有著修長的身形，還有著健美的身材，平時韓惠珍有健身習慣，也很注重飲食。之前妞編輯就曾經介紹過教練為她設計的運動套餐（點我），而平常的她在健身房還會做哪些運動呢？
飛輪
가을엔.. 참.. 살이 안 찌기가 힘들다..세상엔 맛있는게 너무 많아 마음을 다잡고 정신 좀 차리고.. 운동 좀 해야지..사실은 모두 같은 마음.. 겉으로 내색하지 않을 뿐 좌절하고 또 다시 시작하고..나도 여러분도 화이팅
한혜진（@modelhanhyejin）分享的貼文 於 2017 年 9月 月 4 3:14上午 PDT 張貼
source: modelhanhyejin@instagram
想要讓身形更有曲線，除了重訓之外，也要加入有氧菜單，「能夠燃脂的飛輪」是很棒的選擇！
單槓
한혜진（@modelhanhyejin）分享的貼文 於 2017 年 1月 月 9 5:16下午 PST 張貼
source: modelhanhyejin@instagram
韓惠珍拉單槓真的超帥氣！這背影、背肌、二頭肌，偶像啊～
舉重
한혜진（@modelhanhyejin）分享的貼文 於 2016 年 12月 月 13 3:13上午 PST 張貼
source: modelhanhyejin@instagram
2.昭宥
@soooo_you 分享的貼文 於 2017 年 6月 月 28 10:46下午 PDT 張貼
source: soooo_you@instagram
@soooo_you 分享的貼文 於 2017 年 3月 月 31 5:04下午 PDT 張貼
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已經解散的女團SISTAR一直給人健康陽光的形象，每個成員都很喜歡運動，比起其他女團幾乎都纖瘦柔弱，健美性感的SISTAR更有自己的特色。而其中的一位成員昭宥，靠著運動瘦下來，健康的形象很受到大眾喜愛。
拳擊
@soooo_you 分享的貼文 於 2017 年 4月 月 26 2:58上午 PDT 張貼
source: soooo_you@instagram
很累也很瘦的拳擊！（每天上班都想打拳擊，呵）
啞鈴
@soooo_you 分享的貼文 於 2017 年 4月 月 28 3:13上午 PDT 張貼
source: soooo_you@instagram
鬆垮的肉肉手臂絕對是女生的大、地、雷，舉起啞鈴跟昭宥一起瘦手臂吧！
划船機
@soooo_you 分享的貼文 於 2017 年 4月 月 7 1:11上午 PDT 張貼
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3.恩地
@artist_eunji 分享的貼文 於 2016 年 10月 月 7 10:21下午 PDT 張貼
source: artist_eunji@instagram
Apink的恩地出道後瘦了不少，從有點嬰兒肥的少女，變成喜歡運動、重訓的健康女孩，不只更健康，身形也更凹凸有致、更有線條了！
高位下拉
@artist_eunji 分享的貼文 於 2017 年 9月 月 18 4:52上午 PDT 張貼
source: artist_eunji@instagram
恩地歐爸（？）的臂肌和背肌真的不是蓋的啊～雖然纖細但其實很結實！
壺鈴
@artist_eunji 分享的貼文 於 2017 年 9月 月 9 12:54上午 PDT 張貼
source: artist_eunji@instagram
壺鈴的訓練百百種，可以鍛鍊身體很多部位！
平板撐
@artist_eunji 分享的貼文 於 2017 年 1月 月 31 11:19下午 PST 張貼
source: artist_eunji@instagram
可以燃燒全身脂肪的平板撐，只需要做3組就很有訓練效果，新手可以自己衡量平板撐的時間，之後再循序漸進，增加每次的秒數！
看完以上三位健康女星的運動菜單之後，感覺以後上健身房都會很忙碌了呢！偶爾換個口味、試試不同器材增加新鮮感，說不定你會發現運動很有趣喔～
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