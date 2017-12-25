聖誕大戰即將開打，聯盟今年賽季也準備了多場精采的比賽供球迷選擇，不過最受人矚目的應該還是由騎士對上死對頭勇士的這一場大戰。這個戲碼不但是近3年總冠軍賽的對陣組合，也是「KD」Kevin Durant(杜蘭特)和「詹皇」LeBron James(詹姆斯)對聯盟第一人的王位之爭。

去年總冠軍賽，Durant打出讓人瞠目結舌的數據，場均能得到35.2分、8.2籃板、1.6阻攻以及1抄截，命中率是誇張的69.8%。尤其是在系列賽第3戰精彩的個人表演、憑一己之力帶領球隊逆轉，讓不少人覺得他已經準備好從James手中接過王冠了。

不過「小皇帝」看起來沒打算讓挑戰者這麼簡單的就坐上王位，本季他在Kyrie Irving離隊、球隊傷兵又過多的情況下，獨自一人將騎士拉回正軌，賽季至今他場均能砍下28.4分8.2籃板9.2助攻。而且三分命中率還是寫下生涯新高的4成11，33歲的他仍在繼續進化。

由於Stephen Curry仍舊有傷，因此這一場比賽很可能會繼續缺陣，也讓這兩名巨星有了正面碰撞的機會。而究竟是Durant能證明自己確實已經接管聯盟，還是James能證明自己依舊神勇，相當令人期待。