（中央社記者吳家豪台北25日電）通訊軟體LINE為增添節慶氣氛，於12月24日23時至25日23時的限定期間，在LINE視窗會飄下雪花；另推出iOS版限定的隱藏版特效，在聊天室輸入關鍵字會出現特殊聖誕效果。



LINE 24日在官方部落格宣布，iPhone（含iPad）、Android與桌機版都有支援雪花效果，推薦搭配深色主題，賞雪效果更佳。



除了視窗飄下雪花，上述限定期間還有iOS限定的新隱藏版特效；將LINE更新到iOS 7.17.0以上，在聊天室輸入包含「聖誕」、「耶誕」、Merry其中一組關鍵字，就會有驚奇的聖誕效果出現。



LINE表示，上述2種歡慶聖誕的特效共在台灣、日本、香港、泰國、韓國、新加坡、馬來西亞、美國、英國、法國等共21個國家或地區推出，讓用戶問候海外朋友時也能一起共賞雪景。1061225