根據人權團體表示，委內瑞拉社會黨政府24日已從獄中釋放36名反對派人士，讓他們和家人團圓，作為官方耶誕節釋放行動的一部份。

因囚禁約270名活動人士遭到國內外嚴厲批評的委內瑞拉總統馬杜洛政府(Nicolas Maduro)23日表示，將以像是社區服務等替代性處罰來釋放其中的80人。

委內瑞拉人權組織「刑事論壇」(Penal Forum)的羅梅洛(Alfredo Romero)說，36名「政治犯」已在24日上午獲釋，但他抨擊政府應該全面放人。「他們全部都該獲釋，而非只是其中一部份。」

在這批獲釋者中最為人所知的，就是前西北市鎮伊里巴倫(Iribarren)市長拉莫斯(Alfredo Ramos)、反對派選舉顧問皮坎(Roberto Picon)、以及反卡拉卡斯當局大本營查高區(Chacao)的12名警察。

根據當地媒體報導，拉莫斯說，「我很高興獲釋，我和家人在一起。」