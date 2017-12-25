美參議員：川普欲連任 黨內初選將遇挑戰中央廣播電台 (2017-12-25 07:21)
美國聯邦參議員佛雷克(Jeff Flake)24日表示，川普總統如果2020年想要尋求連任，將在共和黨內初選面臨挑戰。
佛雷克是共和黨內少數公開批評川普的民選政治人物。他在接受美國廣播公司ABC「本週」(This Week)訪問時表示：「我確信，如果總統要競選連任，如果他要持續目前的行徑，將會有很多選民希望有其它人取代。」佛雷克並表示，如果川普再度獲得共和黨提名，將會看到另外的獨立候選人。
佛雷克已經在今年秋天時宣布，他將於2018年底卸下參議員職位，不再參選。
儘管並非未曾發生過黨內競爭的情況，但傳統上，現任總統在第一個任期結束時，通常都是十拿九穩的可以獲得黨內提名，尋求連任。
1980年，民主黨籍總統卡特(Jimmy Carter)尋求連任時，遭到聯邦參議員泰德．甘迺迪(Ted Kennedy)的挑戰。而在1976年，共和黨籍的總統福特(Gerald Ford)則是與雷根(Ronald Reagan)競爭。
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