超厲害！浙大研製出超級電池 手機充電5秒通話2小時鉅亨網 (2017-12-25 07:54)
【鉅亨網新聞中心】
浙江大學研究人員近日研製出一種新型的鋁—石墨烯電池，不僅可在 - 40℃至 120℃的環境中工作，還能快速充電；研究指如果智能手機使用這種電池，充電 5 秒鐘可通話 2 小時。铝 - 石墨烯電池點亮了印有「ZJU120」的 LED 燈串。(圖：浙江大學、澎湃新聞)
據澎湃新聞網報導，浙大高分子科學與工程學系團隊研製的新型鋁—石墨烯電池，在 25 萬次充放電循環後，仍能保持 91% 的容量；如果快速充電 1.1 秒內可充滿，但仍具有 111mAh/g(毫安培小時 / 每克) 的可逆比容量。一般電池反覆充放電，電容量會不斷降低，即「不耐用」。
浙大研究電池在 - 30℃下，也能 1000 次充放電且性能不減；在 100℃高溫能穩定充放電 4.5 萬次。這種新型電池還能彎折，即使彎折 1 萬次，容量仍能完全保持不變；而且，即使電芯暴露於火焰中，也不會起火或爆炸。電池在高盪下不燃燒。(圖：浙江大學、澎湃新聞)
團隊負責人高超表示，應用手機上，充電 5 秒可通話 2 小時；如每天充電 10 次，用近 70 年，電容量也不會大幅下降。但高超說，研究距離商業化還面臨很大的挑戰，需要更多科學家的努力和投入才能實現。
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