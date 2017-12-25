陪小朋友童言童語 川普透露耶誕心願中央廣播電台 (2017-12-25 07:27)
在耶誕節前夕，美國總統川普(Donald Trump)和第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)接聽了來自孩子們的電話，問他們想跟耶誕老人要什麼禮物，而他也透露了自己的耶誕願望。
這些電話是來自北美航太防衛司令部(NORAD)的追蹤耶誕老人行蹤計畫(Track Santa)，川普夫婦從他們正在度假的佛羅里達州，參與了這項一年一度的耶誕老人追蹤專線接聽電話活動。
在接聽一通來自密西西比州的電話時，川普告訴小朋友說他預測「聖誕老人會對你非常好。」川普還邀請這名孩童有機會來白宮的橢圓形辦公室玩。
還有一名來自維吉尼亞州的小孩打電話來說，希望在聖誕樹下找到積木，而早已功成名就的川普回答說，「這也是我一直想要的。」
另外也有小朋友對聖誕老人的期盼，是希望奶奶能夠早日出院。
而川普在答覆一個名叫萊恩(Ryan)的小朋友電話時，說了自己想要的耶誕禮物：國家和平。他說，「我們已經有了繁榮興盛，現在我們想要和平。」
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