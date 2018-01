(中央社洛杉磯2017年12月24日綜合外電報導)加密貨幣比特幣22日大跌逾1/4之後,昨天強勁反彈,今天又重挫逾10%。而「股神」巴菲特最重要投資夥伴孟格近期受訪時,稱比特幣是「完全缺乏理智的事」,應視如瘟疫避開。



CNBC報導,根據Coinbase網站報價,比特幣22日大跌28%,跌破1萬2000美元關卡。Nasdaq.com報導,根據Coindesk網站報價,當天比特幣一度跌破1萬1000美元價位,創下2013年以來單週最大下跌紀錄。



但彭博報導,比特幣昨天又翻漲21%。根據Coinbase報價,比特幣價格一度衝上1萬5973美元高點。不過根據Coindesk報價,今天價格又回跌11%,台北晚間9時報1萬2876美元。



現年93歲的孟格(Charlie Munger)是全球最知名投資人之一,他目前擔任巴菲特投資公司波克夏哈薩威(Berkshire Hathaway)的副董事長。



孟格11月30日參加密西根大學(University of Michigan)羅斯商學院(Ross School of Business)在洛杉磯舉行的校友活動,發表對比特幣的看法。發言影片20日才發布到羅斯商學院的Youtube網站帳號上。



孟格在活動上,被問到對於加密貨幣的看法,他說:「我認為,甚至停下來去思考它們,都愚蠢無比。這是壞人幹的,是瘋狂的泡沫,是糟糕的點子,誘使人們以為不需要懂太多就能輕鬆不勞而獲。這是你最不該去想的事。」



他還提醒:「很多事將不會順你的意。想清楚它們的本質,像躲瘟疫一樣避開它們,其中之一就是比特幣…(投資它)是完全喪失理智。」



孟格進一步解釋為何比特幣無法取代黃金,他說:「黃金擁有一些絕佳的儲藏價值,因為人們無法創造更多或是非常容易取得黃金,使得黃金具備稀有性的優勢。」



「相信我,人們有辦法創造更多比特幣。他們告訴你,比特幣有規則,他們不能創造更多比特幣。別相信他們。如果有足夠的誘因,就會有壞事發生。」



彭博報導,德國聯邦銀行(Bundesbank)理事提勒(Carl-Ludwig Thiele)也在今天出刊的「週日歐元」(Euro am Sonntag)週刊中警告,加密貨幣價格急速攀升,「掩蓋了快速虧損的風險」。(譯者:中央社張正芊)