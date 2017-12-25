（中央社洛杉磯2017年12月24日綜合外電報導）加密貨幣比特幣22日大跌逾1/4之後，昨天強勁反彈，今天又重挫逾10%。而「股神」巴菲特最重要投資夥伴孟格近期受訪時，稱比特幣是「完全缺乏理智的事」，應視如瘟疫避開。



CNBC報導，根據Coinbase網站報價，比特幣22日大跌28%，跌破1萬2000美元關卡。Nasdaq.com報導，根據Coindesk網站報價，當天比特幣一度跌破1萬1000美元價位，創下2013年以來單週最大下跌紀錄。



但彭博報導，比特幣昨天又翻漲21%。根據Coinbase報價，比特幣價格一度衝上1萬5973美元高點。不過根據Coindesk報價，今天價格又回跌11%，台北晚間9時報1萬2876美元。



現年93歲的孟格（Charlie Munger）是全球最知名投資人之一，他目前擔任巴菲特投資公司波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway）的副董事長。



孟格11月30日參加密西根大學（University of Michigan）羅斯商學院（Ross School of Business）在洛杉磯舉行的校友活動，發表對比特幣的看法。發言影片20日才發布到羅斯商學院的Youtube網站帳號上。



孟格在活動上，被問到對於加密貨幣的看法，他說：「我認為，甚至停下來去思考它們，都愚蠢無比。這是壞人幹的，是瘋狂的泡沫，是糟糕的點子，誘使人們以為不需要懂太多就能輕鬆不勞而獲。這是你最不該去想的事。」



他還提醒：「很多事將不會順你的意。想清楚它們的本質，像躲瘟疫一樣避開它們，其中之一就是比特幣…（投資它）是完全喪失理智。」



孟格進一步解釋為何比特幣無法取代黃金，他說：「黃金擁有一些絕佳的儲藏價值，因為人們無法創造更多或是非常容易取得黃金，使得黃金具備稀有性的優勢。」



「相信我，人們有辦法創造更多比特幣。他們告訴你，比特幣有規則，他們不能創造更多比特幣。別相信他們。如果有足夠的誘因，就會有壞事發生。」



彭博報導，德國聯邦銀行（Bundesbank）理事提勒（Carl-Ludwig Thiele）也在今天出刊的「週日歐元」（Euro am Sonntag）週刊中警告，加密貨幣價格急速攀升，「掩蓋了快速虧損的風險」。（譯者：中央社張正芊）