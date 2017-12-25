當了媽 小威下週復出中廣新聞網 (2017-12-25 07:31)
已經升格當媽媽的小威廉絲，下個禮拜將在阿布達比復出，十二月30號，她將與去年法網女單冠軍、目前世界排名第七的拉托維亞選手奧斯塔彭科進行一場表演賽。
現年36歲的小威，生涯累計已經拿到23座大滿貫女單錦標，他因為懷孕，休息了將近一年，今年九月，她生了一個女兒。上個月，他的教練還說，不確定小威會不會參與年度第一個大滿貫，明年澳網預定一月15號開打。澳網主席正在積極遊說，據說小威的意願很高，她是去年澳網女單冠軍。
雖然休息那麼久，世界排名已經滑落到22，小威可以直接打會內賽，不需要外卡。
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