已經升格當媽媽的小威廉絲，下個禮拜將在阿布達比復出，十二月30號，她將與去年法網女單冠軍、目前世界排名第七的拉托維亞選手奧斯塔彭科進行一場表演賽。



現年36歲的小威，生涯累計已經拿到23座大滿貫女單錦標，他因為懷孕，休息了將近一年，今年九月，她生了一個女兒。上個月，他的教練還說，不確定小威會不會參與年度第一個大滿貫，明年澳網預定一月15號開打。澳網主席正在積極遊說，據說小威的意願很高，她是去年澳網女單冠軍。



雖然休息那麼久，世界排名已經滑落到22，小威可以直接打會內賽，不需要外卡。



