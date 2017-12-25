MLB／金鶯出奇招 讓救援王布里頓轉先發NOWnews今日新聞 (2017-12-25 07:24)
根據MASN運動記者Roch Kubatko報導，金鶯救援王Zach Britton(布里頓)在明年賽季可能以先發輪值的身分返回大聯盟。他在本周稍早時候，不小心弄斷了右跟腱，預計在手術後需要4到8個月來恢復。
今年30歲的Britton在2011年起為金鶯效力，總計7個球季出賽190場，吃下501局，防禦率3.22，並且獲得135次救援成功，還飆出412次三振，是大聯盟最頂尖的守護神之一。
此外他還曾在2016年創下連續39場無責失分的大聯盟紀錄，而該季他在35次救援機會，全都完美達成任務，而且出賽50場，僅有4場失分，寫下多項豐功偉業。
Britton曾在生涯前3個球季擔任過先發投手，但表現差強人意，沒有他以後援身分上場來的有威力，因此球團在近4個賽季都讓他固定擔任牛棚。
有鑑於Britton的傷病史，包括他剛新增的跟腱傷勢，金鶯球團應該不希望他在明年夏天回來時增加工作量，使右腿承受額外的壓力。不過卻在此時決定改變Britton的定位，相當耐人尋味。
Kubatko在文中指出，雖然這不是Britton本人熟悉的定位，但他也並沒有積極的排斥球團安排給他的新工作。
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