▲楊麗花帶團隊吃聖誕大餐。（圖／麗生百合國際娛樂股份有限公司提供 , 2017.12.24）

總製作人楊麗花領軍，陳亞蘭領銜主演的電視劇歌仔戲《忠孝節義》，從今（2017）年9月開拍到現在，如火如荼拍攝著，雖然拍攝進度慢，但楊麗花要求要做到精緻且國際化水準，讓所有參與這部戲的演員及工作人員一刻都不敢鬆懈。

楊麗花經常會買咖啡、三明治到拍攝現場慰勞辛苦的工作人員，聖誕節來臨，許多學員都是從南部上來的，楊麗花決定提前找主創團隊及20位學員到美福大飯店吃Buffet，當天大家相聚時，就像家人一樣吃耶誕大餐。陳亞蘭笑說，「其實平時工作時，學員們都很怕楊團長跟我，當天吃飯時，楊團長露出慈祥的臉龐，有別於拍攝時嚴肅的臉孔。」

▲楊麗花（左）與陳亞蘭感情相當好。（圖／麗生百合國際娛樂股份有限公司提供 , 2017.12.24）

因為楊麗花有別以往的慈祥，聚會到最後，大家都開心拿著棒棒糖拍大合照。陳亞蘭透露，「現在這麼努力，就是要播出時，給大家耳目一新的感覺，請多多支持。」