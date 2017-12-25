加泰隆尼亞議會改選，政治危機回到原點（夏明珠製作的新聞專題）



西班牙加泰隆尼亞的選民，給了中央政府一記重擊，主張獨立的民意，在議會改選中再度勝出，不過反對分裂的政黨，卻取得了最大黨地位，這讓加泰隆尼亞政治情勢，變得比改選前更加的混沌與複雜。



西班牙中央啟動的這次提前改選，目的是為了平息引發西班牙幾十年來最嚴重政治危機的加泰隆尼亞分離運動。歷經多年發酵，分離主義的壓力鍋，十月一號爆炸了，自治政府不顧中央警告、法院裁決，舉辦獨立公投，投票結果，有九成的選民支持獨立，不過投票率只有四成二，所以誰也說不準到底有多少人支持獨立。



然而當時的加泰隆尼亞自治政府主席普伊格蒙特認為，這樣民意基礎，已經足夠，他不顧一切的採取行動，拉荷義領導的西班牙中央政府也一不做二不休，解散了自治政府、地方議會，宣告提早改選。



這形同一場賭博，拉荷義希望選民能覺知到加泰隆尼亞獨立根本是一場不可能實現的夢，盼望他們從幻想中醒過來，透過選舉結果，讓獨立陣營斷念。但是在過程中，它們運用的手段太過強烈，除了運用司法手段阻擋之外，投票日當天警察粗暴的阻擋選民，老人被拉扯頭髮、在地上拖行的照片，重創政府形象。



不過改選的結果粉碎了西班牙當局的希望，獨派陣營依然取得了多數民意支持，三個政黨席次相加過半，巴塞隆納自治大學的一個政治學教授用四點零版公投，來形容這次議會選舉，前三版依序是2014年的模擬公投、2015年的議會選舉以及十月被西班牙政府視為非法的獨立公投。西班牙當局決定收回加泰隆尼亞自治權，被獨派陣營痛批是開民主倒車，這樣的批評，沒有發揮牽制作用，西班牙接著以涉嫌叛亂的罪名，逮捕一批地方官員，自治政府主席普伊格蒙特，避走比利時，在雙方可以說已經撕破臉的狀況下，加泰隆尼亞分離陣營竟然還願意參與議會改選，中央也沒有試圖阻攔或是禁止被捕以及被通緝的前政府官員參選，讓人有點意外，一個支持獨立的選民說，他們把議會改選當成第二回合公投，要證明獨立的主張，是經得起民意考驗的。不過這次選舉，獨派陣營分裂了，自治政府副主席容克拉斯被捕下獄，主席普伊格蒙特卻潛逃比利時，使得他們之間產生心結，原本就屬於不同山頭，只是為了共同理念而結合的獨派陣營兩大派系，分道揚鑣，未來雙方能否再次合作，以及要如何合作，存在變數。選舉結果揭曉後，流亡比利時的普伊格蒙特要求與中央在西班牙以外地點談判，總理拉荷義則說，他只和未來的地方首長談，一切都要等到新政府就任之後再說，拉荷義的人民黨這次選出史上最糟成績，席次縮水將近三分之二，他承認加泰隆尼亞有些問題，需要時間來平撫。



按理，選舉結果沒有政黨單獨過半，應由最大黨優先籌組聯合政府，這次加泰隆尼亞選舉，就單一政黨而言，反對獨立的公民黨，才是最大黨，但是公民黨沒有能力拉攏到足夠席次，組成聯合政府，所以最終執政權應該還是會回到獨派手中。



不過這並不意謂獨立運動將能順利揚帆再起，獨派陣營的兩大黨，必須要進行一番協商，尤其是在誰出任政府首長這個問題上，勢必有一方要讓步，滯留比利時的普伊格蒙特與目前被羈押的容克拉斯，都面臨最高刑期30年的罪名指控。



加泰隆尼亞危機如何解決，歐盟的態度也非常關鍵，歐盟執委會表明，它們的立場始終沒有改變，就是它認為加泰隆尼亞事務，屬於西班牙內政，歐盟不會干預。



總而言之，這是一次非常怪異的選舉，兩極化的程度，前所未見，媒體、甚至公共廣播也各自選邊，幾乎沒有客觀可言。選舉結果等於讓這場政治危機，又回到了原點。



