這一波冷空氣強度在今天（２５日）達到大陸冷氣團等級，白天北、東北部感受涼冷，降雨機率低。另外，請特別留意空氣品質持續受到污染物惡化。



這兩天夜晚及清晨，中部以北及東北部低溫下探１３到１５度，其他地區也只有１６、１７度。預測高溫方面，北部及東北部約１６至１８度，整天涼冷，花、東地區約１９至２１度，中南部地區約２３至２５度，中南部日夜溫差較大，請大家要注意溫度的變化，適時增添衣物。降雨方面，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。



今天由於冷氣團挾帶污染物，西半部空氣品質指標從橘色提醒至紅色警示，金門馬祖紅色警示，其他普通至良好，指標污染物PM2.5。



