今日天氣／直逼大陸冷氣團 低溫下探13度NOWnews今日新聞 (2017-12-25 07:05)
今（25）日受大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣較涼，預估影響至明晨。今日東半部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖則為多雲至晴。
根據中央氣象局指出，預測今日這波冷空氣強度會達到大陸冷氣團的等級，夜晚及清晨中部以北及東北部，低溫將會下探13到15度，其他地區也只有16、17度；預測高溫方面，北部及東北部約16至18度；花、東地區約19至21度；中南部地區約23至25度。中南部日夜溫差較大，民眾需注意溫度的變化，適時增添衣物。
降雨方面，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲至晴。
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上一則：證人缺乏保障 法界早詬病
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