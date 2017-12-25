▲直逼大陸冷氣團，低溫下探13度。（圖／NOWnews資料照）

今（25）日受大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣較涼，預估影響至明晨。今日東半部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖則為多雲至晴。

根據中央氣象局指出，預測今日這波冷空氣強度會達到大陸冷氣團的等級，夜晚及清晨中部以北及東北部，低溫將會下探13到15度，其他地區也只有16、17度；預測高溫方面，北部及東北部約16至18度；花、東地區約19至21度；中南部地區約23至25度。中南部日夜溫差較大，民眾需注意溫度的變化，適時增添衣物。

降雨方面，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲至晴。