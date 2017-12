今天我們要學的詞是 in tatters. In is spelled i-n, in, and tatters, t-a-t-t-e-r-s, tatters, in tatters. In tatters意思是被損壞的,支離破碎的。U.S. President Donald Trump tweeted recently that the FBI’s reputation is “in tatters”. 美國總統川普最近發推說,美國聯邦調查局名譽掃地。New Zealand’s Health Minister David Clark said the country’s health sector is in tatters due to years of underfunding and neglect. 新西蘭衛生部長克拉克說,由於多年的撥款不足和缺乏重視,新西蘭的健康部門嚴重受損 。好的,我們今天學習的詞是in tatters, in tatters, in tatters ………以上新聞美語即時通由美國之音和中廣新聞網聯合製播,謝謝收聽。