iRadio華語金曲榜冠軍：中廣新聞網 (2017-12-25 06:31)
中廣i Radio華語金曲榜本周冠軍是ERIC周興哲「如果雨之後」
亞軍：李玖哲的「WILL YOU REMEMBER」。
第三：張信哲「擁恆」
第四：林俊傑「偉大的渺小」（新進榜）
第五：邱勝翊「ATTENTION」
第六：張惠妹偷故事的人（新進榜）
第七：微甜女孩「愛麗絲」
第八：彭進成「目中無人」（新進榜）
第九：蔡恩雨「BURN EP」
第十：ELLA陳嘉樺「我的寶」 單曲
東洋金曲由安室奈美惠25週年全精選「Finally」蟬聯冠軍；西洋金曲冠軍：希雅「天天聖誕」。
金曲榜投票網址：http://203.69.33.151/bccvote/index/VoteMenu.aspx
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