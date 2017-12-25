中廣i Radio華語金曲榜本周冠軍是ERIC周興哲「如果雨之後」



亞軍：李玖哲的「WILL YOU REMEMBER」。



第三：張信哲「擁恆」



第四：林俊傑「偉大的渺小」（新進榜）



第五：邱勝翊「ATTENTION」



第六：張惠妹偷故事的人（新進榜）



第七：微甜女孩「愛麗絲」



第八：彭進成「目中無人」（新進榜）



第九：蔡恩雨「BURN EP」



第十：ELLA陳嘉樺「我的寶」 單曲



東洋金曲由安室奈美惠25週年全精選「Finally」蟬聯冠軍；西洋金曲冠軍：希雅「天天聖誕」。



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