國民黨新竹縣長黨內提名開始加溫，現任副縣長楊文科在義民廟前舉辦誓師大會，除了縣長邱鏡淳之外，聯電榮譽副董事長宣明智，甚至民進黨籍北埔鄉長姜良明也前往站台，場面熱鬧。至於已宣佈角逐黨內初選的立委林為洲，還是照既定行程走訪基層，對黨內提名有競爭者，林為洲還是強調藍軍最後仍需團結，才能爭取勝選。（彭清仁報導）



國民黨新竹縣長黨內初選，除了立法院黨團書記長林為洲之外，湖口鄉長林志華和副縣長楊文科都有意角逐，日前媒體民調中，林為洲仍大幅領先其餘黨內同志。不過副縣長楊文科，仍決定黨內初選參選到底，並在新埔褒忠義民廟前，舉辦誓師大會，十三鄉鎮市支持者齊聚場面熱鬧。前來站台者包括縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、聯電榮譽副董事長宣明智，甚至民進黨籍的北埔鄉長姜良明也站台，但新竹縣選票最多的三個鄉鎮市長，包括竹北、竹東和湖口，並沒有出現在會場。



至於佈局已久的立委林為洲，對於黨內有其它同志出來競爭，林為洲認為只要是良性競爭並無不妥，但仍希望無論初選結果如何，藍軍一定要團結到底，才能爭取最後勝選。據了解，目前民國黨主席徐欣瑩也極有可能參選縣長，在各鄉鎮也四處懸掛大型看板向鄉親問好。另外，民進黨也一定會徵召人選，行政院發言人徐國勇被點名是最可能人選，換言之，明年底縣長大選，新竹縣至少是三強鼎立，選票重疊交集，也使得戰況詭譎難測，激戰難免。



