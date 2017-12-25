普丁政敵取得足夠連署宣佈出馬競選總統中廣新聞網 (2017-12-25 06:31)
俄羅斯反對陣營領袖納瓦尼，取得足夠連署，宣佈要出馬挑戰普丁，爭取總統寶座，不過選舉委員會說他涉及貪污，不符合競選資格，納瓦尼痛批這是基於政治動機的抹黑。（夏明珠報導）
納瓦尼的支持者，在二十多個城市集會，慶祝他跨越連署門檻，納瓦尼在莫斯科的集會上，痛批普丁是一個壞總統，他說，如果無法取得參選資格，他將發動支持者抵制選舉。
普丁已經宣佈要競選連任，如果當選，他將成為自史達林以來，俄羅斯執政最久的領袖，納瓦尼被認為是唯一有機會擊敗他的人選。
電視主播、也是社交名媛的薩布查克也要選，不過有人認為她只是個幌子，實際上是普丁的同夥。
現年41歲的納瓦尼2011到12年冬天，曾發動大規模群眾示威，今年，他先後三次被捕，罪名都是組織非法活動。上個禮拜，他在接受美聯社訪問的時候說，如果他獲准參選，而且不被主流媒體封殺，他相信有能力擊敗普丁。他說，普丁給人民的承諾，從來沒有兌現過，還一再拿相同的謊言來欺騙選民。
普丁指控反對陣營企圖政變，他在公開場合，連納瓦尼的名字都不屑一提，民調顯示，他仍然享有很高的支持率，應該可以輕鬆連任。
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