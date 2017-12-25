嘉義縣阿里山鄉昨天深夜十一點十四分發生芮氏規模4.1地震，最大震度發生在雲林縣古坑4級，沒有災情傳出。



氣象局地震測報中心指出，這起規模4.1地震發生在嘉義縣政府東偏北方47.3公里，震源深度17公里，屬於極度淺層地震。各地震度，雲林縣古坑4級、嘉義縣阿里山、雲林縣斗六市、南投縣名間、嘉義市、台中市霧峰、彰化縣大城和彰化縣彰化市等地震度2級。其他高雄市桃源、台南市楠西、台中市、苗栗縣鯉魚潭和澎湖縣馬公市震度1級。



