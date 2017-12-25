▲辜嚴倬雲24日發表聲明，強調自己對得起天地良心，婦聯會絕非任何人可以予取予求，任意定奪支配，鞭打侮辱。（資料照片／NOWnews）

因婦聯會沒有配合政府調查「勞軍捐」收支情形，內政部下令撤換主委辜嚴倬雲。辜嚴倬雲24日發表聲明，譴責蔡政府羅織罪名，構陷婦聯會為國民黨的附隨組織。辜嚴倬雲說，他已經90幾歲，絕對沒有為自己利益打算的心意，他對得起天地和自己的良心，強調婦聯會絕非任何人可以予取予求，任意定奪支配，鞭打侮辱。

內政部撤換辜嚴倬雲後，婦聯會於24日選出新主委，由常委雷倩接掌。內政部長葉俊榮表示，肯定婦聯會迅速配合改選，不管選出的人是誰，原來的協商基礎都還在。

葉俊榮表示，內政部願意給新主委雷倩一個協商機會，也會尊重婦聯會的選擇，只要在原來的3大民主原則和基礎之上，都可以繼續往前走，他也相信雷倩是明理能討論的人。

★辜嚴倬雲聲明全文如下：

大家好！我是辜嚴倬雲。我自年輕時期就伴隨先夫，奉獻心力於國家社會，從來不求個人功名利祿。心之所念，行之所求，無非是國家社會要更美好，特別是希望對國奉獻心力者和眷屬及遺族得到良好的照顧。本於這個心念，長年和婦聯會的一群媽媽們攜手奉獻四十餘年，不辭辛勞，無怨無悔。

我們這群媽媽們，不求回報，一直默默地奉獻。但萬萬沒想到的是，去年以來政府當局，竟然大敲追討不當黨產的鑼鼓，還把婦聯會羅織構陷為國民黨的附隨組織，意圖污衊栽贓，橫奪資產，操控組織。

令人遺憾的是．執政當局對於婦聯會清楚及清白的歷史刻意抹煞抹黑，婦聯會雖然遭受不白之冤，但也深切了解必須隨著時代變遷而不斷調整更新，一方面解決歷史遺留的包袱，一方面進化轉型。所以，我們積極和主管人民團體事務的內政部協商，希望化解誤會，邁向新生。

然而，內政部與黨產會對於原始的經費來源和運用狀況等問題，不顧時代久遠資料闕如的實際困難，一再追索，而且不斷攻訐。更令人痛心的是，在協商過程中，政府機關一再利用「列為國民黨附隨組織」、「撤換主委」、「解散組織」等不法、不當手段要脅恐嚇，意圖逼迫婦聯會就範。依法來講，婦聯會是人民組織，是政治團體，擁有法律賦予的自主權利和地位，絕非任何人可以予取予求，任意定奪支配，鞭打侮辱。

我們當然知道，接受了政府的條件，就可以免於被誣衊攻擊，但是這樣就成了不正當轉型正義的幫凶。我們選擇面對這些不法行政手段的制裁，因為從頭到尾，我們心中從不在乎金錢和頭銜。我們只在乎事實、正義以及國家的法治及民主體制。政府可以粗暴地拿走頭銜和金錢，拿不走的是正義和勇氣，婦聯會可以被解散，解散不了的是良知和歷史。

我已經九十幾歲，絕對沒有為自己利益打算的心意，只有為國家以及這塊土地上的後代子孫謀福的願望。一路走來，看到台灣不斷進步，越來越自由民主。絕對不希望看到台灣走回頭路。我和婦聯會的夥伴一定不忘初衷、鼓起勇氣、奮鬥到底，繼續護衛台灣向前行，繼續照護國軍及眷村家屬以及各方面弱勢團體。一切的一切，都是要實踐婦聯會的創立宗旨，盡可能的讓同胞們安居樂業，幸福快樂，才能對得起天地和自己的良心。