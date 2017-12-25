（中央社馬德里24日綜合外電報導）西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）今天在耶誕演說時敦促加泰隆尼亞議員，應尊重當地民意的多樣性，避免因獨立產生再次衝突。



法新社報導，由遭罷絀的加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）所領導的獨派政黨，3天前在加泰隆尼亞議會改選時，再度贏得絕對多數。



菲利佩六世演講時指出，加泰新改選出的議會，必須「面對影響全體加泰隆尼亞人的問題，尊重其他多數意見，並牢記對大眾利益的責任」。



菲利佩六世說：「不能再次走上對抗與脫離的道路，因為我們已知那只會產生爭端、不確定性及挫折。」他在馬德里的寓所發表演說時，兩側排著西班牙國旗與歐盟旗幟。



西班牙中央政府在加泰隆尼亞10月27日宣布獨立後，開除普伊格蒙特的小內閣、解散加泰議會、剝奪加泰財政自治，並要求加泰議會提前改選，不過改選後獨派依然掌握絕對多數。（譯者：中央社陳亦偉）1061225