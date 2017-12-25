女兒男友疑新納粹 父母介入遭槍殺中央社 (2017-12-25 04:56)
（中央社維吉尼亞瑞斯頓24日綜合外電報導）美國維吉尼亞州一對中年夫婦，認為16歲女兒的17歲男友擁護新納粹，要兩人分手並不准男方再來找他們女兒，竟遭男方槍殺身亡。
福斯新聞網（Fox News）報導，警方指出，48歲的佛里克爾（Scott Fricker）與43歲的妻子，當地時間22日清晨5時發現男方竟跑到女兒的臥室後，喝斥對方離開時，遭女兒的17歲男友拔槍射殺。男方行兇後舉槍自戕，但送醫後被救活。
佛里克爾太太17日曾寄一封電郵給女兒及女兒男友所就讀的私校校長，向校長示警她對女兒男友意識型態的憂慮。
警方表示，佛里克爾太太在電郵裡附上女兒男友的社群媒體帳號，顯示他推文盛讚希特勒、要求「白人革命」並有誹謗猶太的評論。佛里克爾太太在電郵裡寫道：「他是個怪物，我對他那種人一點也不同情，他在散播仇恨。」
警方指出，佛里克爾夫婦20日決定介入女兒的交往，將女兒帶到華盛頓的友人家中，試圖說服女兒跟男友分手，不料22日夫婦兩人去探望女兒時，竟發現男方竟在女兒臥室，佛里克爾向對方咆哮，要他離開別再出現，男方隨即掏槍槍殺佛里克爾夫婦。（譯者：中央社陳亦偉）1061225
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