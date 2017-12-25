【記者胡恆義/ 台北採訪報導】隨著比特幣的暴漲，加密貨幣進入普羅大眾的視野，區塊鏈開始為眾人所知，2017年是全世界區塊鏈發展元年，明年2018年將會是區塊鏈及加密貨幣蓬勃發展的一年。 區塊鏈未來否會改變全世界 ? 實現一個安全且迅速的世界網絡 ? 要如何搭上這波趨勢的頭號列車 ? 那就必須關注我們今天訪問的一位重量級人物-Mr.Block區塊先生的創始人Chris !1.問: 區塊先生是什麼?Chris: 區塊先生是致力於推廣正確的區塊鏈及加密貨幣知識的一個平台。由於區塊鏈是剛萌芽不久的科技，而加密貨幣/比特幣又是個高風險的投資產品，因此區塊先生想帶給大家最簡單、最正確的認知和心態，讓大家瞭解區塊鏈是什麼。這裡不會給你投資建議，我們更希望大家能了解他投資的是什麼東西? 背後有什麼科技在支撐? 並全盤了解這個風險，如果沒有給予正確資訊，就急於進入市場，市場裡的波動大起大落，恐怕會影響到投資人對於加密貨幣的觀感！2.問:請用一段話來解釋加密貨幣?Chris: 加密貨幣就是邁向數位化時代裡的必要的數位資產。3.問: 什麼時候接觸到比特幣? 有想到會增值嗎?Chris: 大四時，讀完同學分享的一本書《Digital Gold》(中譯：數位黃金)，我認知到這項科技在未來的價值，於是我上網找到CoinBase (美國最大加密貨幣代買代售平台)購買比特幣。雖然那時有想說未來會增值，但是我覺得買了比特幣就是要用，於是在2015年9月左右，我第一次使用比特幣購買東西，還記得是一件外套，花了3個比特幣(目前市值約150萬)。4.問: 當時購買的心態? 和現在的心態有改變嗎?Chris:《Digital Gold》書中講到，當全世界有1%的人使用，比特幣就值50萬美元，讀完後，我想說很多人投資房地產都等十幾年了，等個十年應該也不為過吧! 最重要的是，我相信這項技術未來會成真，到現在，我始終信任它背後的科技，所以我從來沒有打算全賣掉。5.問: 你認為新手投資者最應該注意什麼?Chris: 新手投資最重要是要做好足夠學習，不管長期或短期投資都必須了解比特幣或是任何加密貨幣背後科技的價值，最重要的一點，投資不能超出自己所能承受的風險！6.問: 是什麼原因讓你回來台灣? 為什麼想普及區塊鏈?Chris: 台灣目前的加密貨幣市場充斥著太多錯誤資訊、太多詐騙，加上我很愛台灣這塊土地，所以我希望能做點什麼來改善它。而目前這是個利基市場(Niche Market)，我可以把很多資訊中文化並且整合，帶給大家正確的觀念!不過，最重要的理由是想回來陪陪家人，畢竟在國外讀大學的時間太久了，現在，我希望能在台灣創業也能陪伴家人!7.問: 有什麼動力讓你持續經營下去?Chris: 動力是想要打造並且見證台灣成為一個高數位化國家，如同新加坡! 現在，大家開始重視金融科技，但像支付寶或是其他金融產品等，我們都只是使用者，沒有什麼參與感。 然而，像是比特幣、以太幣這樣的加密貨幣卻是作為一個媒介，如群眾募資平台般，我們能直接參與到金融市場，你能投資了，就會產生極大的參與感，這在心靈層面上影響是非常劇烈的!8.問: 為什麼會舉辦這麼多實體的免費活動?Chris: 在美國時，我參加了很多免費的線下會議，這些會議帶給我非常龐大的力量，但回台灣後，卻發現很少有區塊鏈或加密貨幣相關的資訊與活動，所以今年九月開始，區塊先生一上線，便舉辦一系列免費的活動，想要為台灣的區塊鏈發展盡一份心力，認識更多優秀的人才!9.問: 可以說說今年最後一場12/29日的區塊大會嗎?Chris: 今年區塊鏈在台灣造成了很大的轟動，不管投資者、學者、政治家、民眾都開始關注這項科技，區塊先生也受到非常多人支持，沒有大家，我們就不會有現在的成績! 12月29日(週五)有個數位貨幣與區塊鏈的公聽會，結束後的晚間我們將舉辦一場免費的活動，想邀請大家及各個團隊一起來慶祝並總結2017年的收穫，也讓每位來參與的人都能上台簡短分享今年的收穫，並立下明年的期許!*活動報名連結: https://www.accupass.com/event/171220173733155750843310.問: 最後，對於2018年，你有什麼計畫或期許?Chris: 明年初會有一個千人的論壇，藉由這項活動，希望能邀請國際上知名的開發者、學者、團隊來台灣交流，讓國際看到台灣，加上監理沙盒法案的推動下，我相信更能把台灣推向世界舞台。當然，線下的活動會持續舉辦，我相信2018年不管是監理科技（RegTech）或是金融科技(FinTech)將會有一個非常大的轉型!也希望大家持續支持區塊先生! 我們將持續帶給大家最優質的內容!2018年區塊先生將在本報有固定專欄，敬請期待 !若想了解更多資訊，參與每日直播，務必把粉專設為搶先看 !區塊先生粉專: https://www.facebook.com/mrblock.tw/