（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）儘管俄中及部分國家反對，聯合國大會今天仍通過決議，敦促緬甸終止對付洛興雅（Rohingya）穆斯林的軍事行動，並要求聯合國秘書長任命一名特使處理相關事宜。



法新社報導，這項由伊斯蘭合作組織（OIC）提出的決議，最終以122票贊成、10票反對、24票棄權而獲通過。



俄羅斯、中國大陸、柬埔寨、寮國、菲律賓、越南、緬甸、白俄羅斯、敘利亞與辛巴威均投反對票。



這項決議要求緬甸政府允許援助工作者進入當地、確保難民重返故園及賦予洛興雅人完整的公民權。



決議也要求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指派一名特使赴緬甸。聯合國大會通過相關措施前，預算委員會同意資助赴緬甸的特使。



主要為佛教徒的緬甸，自8月底向若開邦（Rakhine state）發動軍事行動後，已有超過65萬洛興雅穆斯林逃離家園；緬甸當局堅稱，軍事行動是要剷除8月25日攻擊警察哨所的洛興雅好戰分子，但聯合國認為已構成種族清洗。



聯合國緬甸人權特別調查員李亮喜（Yanghee Lee）上週表示，她遭緬甸禁止入境，對方也切斷所有與她的合作。（譯者：中央社陳亦偉）1061225