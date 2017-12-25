（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）以色列國安單位首長今天表示，反以攻擊的次數今年呈現下降，但美國總統川普決定承認耶路撒冷為以色列首都的作法，引起更大的不穩定性。



法新社報導，以色列「國家安全局」（Shin Bet）國內安全部門負責人阿加曼（Nadav Argaman）說：「恐怖主義等級今年下降，2016年有108起恐攻，今年僅54起。」



阿加曼在一場記者會表示，反觀擋下攻擊的次數則有所增加，但他也指出，川普宣布承認耶路撒冷為以色列首度後，加薩（Gaza）與約旦河西岸占領區的情勢「變得不穩定」。



阿加曼說：「統治加薩的伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas），正試圖盡可能在西岸組織攻擊，以動搖巴勒斯坦當局。未來這段時間，我們將面臨許多挑戰，包括由巴勒斯坦當局所發起、抗議美國這項決定的街頭示威。」



阿加曼表示，2017年他們共阻止400件炸彈攻擊，包括13起自殺炸彈和9件綁架，另有148個哈瑪斯在約旦河西岸的細胞組織遭瓦解。



自川普12月初宣布承認耶路撒冷為以色列首都後，有12名巴勒斯坦人被殺，幾乎每天在巴勒斯坦所轄地區都有抗議活動，並與以色列部隊發生衝突。（譯者：中央社陳亦偉）1061225