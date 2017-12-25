（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國有關單位表示，法國阿爾卑斯山一處渡假勝地發生空中纜車故障，造成約200名滑雪者受困半空中，已展開救援作業，暫未傳出人員受傷。



美聯社報導，法國東部伊澤爾（Isere）地區的官員今天表示，在渡假勝地尚魯斯（Chamrousse）的纜車裡受困的大部分滑雪民眾，被困車廂內一到兩小時後，多已被救出。



纜車故障當時，離地面約25公尺。



當地法國官員表示，2架民間的救難直升機把救援人員垂降至纜車廂並打開頂艙，將滑雪民眾帶出並降至安全處所。（譯者：中央社陳亦偉）1061225