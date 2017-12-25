（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國防部的督察長室舉出數個美軍重要的太空發射計畫合約商，存有一系列品管缺失，恐導致成本平白增加或延宕發射。被點名者包括馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司。



彭博（Bloomberg）報導，據22日公布的一份審計報告，包括太空探索科技公司（SpaceX）、火箭和飛彈推進系統製造商Aerojet Rocketdyne，以及波音與洛克希德馬丁合資的聯合發射同盟（United Launch Alliance LLC），計遭列出181項「不符」航太工業標準的品管缺失，當中68項屬重大缺失。



製作這項審計報告的是負責政策與監督的副督察長史東（Randolph Stone），他在報告中說：「我們發現，ULA、SpaceX和Aerojet Rocketdyne未表現出足夠的品保管理，這恐造成計畫成本增加、延誤發射時程，並增加任務失敗風險。」



不過審計報告並未舉出軍用衛星發射因而受損的具體例子。



五角大廈這份最新審計報告列舉出的問題之一，是在場站內發現許多不該出現的異物，包括在Aerojet Rocketdyne佛羅里達的發動機測試場，發現散落的堅果、螺絲及動物糞便。



ULA被發現21項重大缺失及43項輕微缺失；SpaceX被發現33項重大缺失及42項輕微缺失；Aerojet Rocketdyne則有14項重大缺失，以及28項輕微項目不符標準。



2013年發布的另一份史東督導的類似審計報告，是關於F-35匿蹤戰機，報告顯示洛馬（Lockheed Martin）公司在F-35項目的品管上也有類似問題。（譯者：中央社陳亦偉）1061225