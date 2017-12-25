紐時：川普說海地人都有愛滋 白宮否認中央社 (2017-12-25 01:00)
（中央社華盛頓24日綜合外電報導）「紐約時報」披露，美國總統川普6月與高層官員舉行會議時，對移民表現輕視和貶抑態度，口出海地人「都有愛滋病」等語。不過，白宮強烈否認此事，痛批紐時報導不實。
根據紐約時報（NYT）的報導，有兩位官員爆料說，川普在那場會議中提到有上萬海地人拿到美國簽證，脫口而出說海地人都有愛滋病，而談起有4萬多奈及利亞人拿到美簽時，也譏諷他們永遠不會「回他們（在非洲）的茅草屋」，還說阿富汗是恐怖分子的天堂。
有線電視新聞網（CNN）報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）發布聲明痛批紐約時報，否認川普曾說過這些話。
桑德斯表示，參與會議的白宮幕僚長凱利（John F. Kelly）、國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、國務卿提勒森（Rex Tillerson）等高級官員與幕僚都否認這種可憎說法，而紐約時報會刊出他們所謂匿名消息人士的這種謊言，既令人難過，原因也很明顯。
紐約時報的報導說，在白宮橢圓形辦公室舉行的這場會議，出席者除了時任國土安全部長的凱利等首長，還有白宮顧問米勒（Stephen Miller）等人，而米勒在會中提供川普一份清單，說明2017年有多少移民已獲得簽證入境美國。
據報導，當時凱利和提勒森都回應說，其中許多簽證是發給短期遊客，但在凱利和米勒將此歸咎提勒森後，他雙臂一伸，反擊說他也許應該完全停止核發簽證。
紐約時報表示，這則報導根據的是對30多位人士的訪問，而據稱出自川普的爆炸性輕蔑言論是由兩位官員披露，其中一位出席了會議，另一位則由其他與會者得知上述說法。
不過，報導也指出，另外幾位與會人士說，他們「不記得」川普說過這樣的話。（譯者：中央社林治平）1061225
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【VENKIN】CSDV101 電動起子機(起子機)
- 【NEW BALANCE】紐巴倫-經典復古996系列休閒鞋(WR996WPP-D/
- 《BN-HOME》 WEIMAR 威瑪北歐摩登皮沙發(升級版-獨立筒單人
- 【Morris K】羅志祥代言運動造型潮流腕錶 MK13025-LA03
- HAPPYHOME 正樟木2.7尺碗盤櫃5U7-362-950免運費
- 飛利浦Philips 悅雅 40W 可調色溫 LED 吸頂燈
- FURLA 防刮皮革拉鍊長夾(電光藍)
- PROJEKT PRODUKT太陽眼鏡 簡約大框款/黑#MC-2 C01
- 【時尚屋】無印風4尺石面碗碟櫃 MT7-709-3(免組裝 免運費
- Cheers快樂工作人雜誌 (1年12期) 贈 Maluta花崗岩不沾砂鍋2
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》