▲沈玉琳以爬山比喻婚姻。（圖／中天提供 , 2017.12.24）

藝人沈玉琳24日參加中天節目《小明星大跟班》，他受訪時，被記者問及對小嫻婚變的看法，他直言，「婚姻感情出狀況，有時候不只我不知道為什麼，可能連當事人都不知道。」他還巧妙以爬山做比喻，「不能攻頂，那我們就互相祝福對方，讓大家能夠下山。」

「清官難斷家務事，我就不討論他們誰是誰非了。」他接著侃侃而談，「我這樣講可能有人覺得我在敷衍，事實上，婚姻感情出狀況，有時候不只我不知道，可能連當事人都不知道。當事人呢？午夜夢迴想說，『奇怪，到底是哪裡出了錯？』、『是他對的多？還是我錯的少？』秤斤秤兩，其實得不到結果。」對於感情，他有自己的一套看法，「有時候，婚姻跟感情講求緣分，如果走不長久，就要彼此祝福啦。」

▲沈玉琳建議小嫻、何守正彼此祝福。（圖／中天提供 , 2017.12.24）

對於小嫻與何守正的未來，身為「社會觀察家」的他也提出自己的觀察，「對守正來講，現在有一個還蠻好的事業就好好去發揮、發展；那小嫻當然是回到演藝圈大家庭，我們也是張開雙臂來歡迎她。」他強調，「彼此祝福，不要再去研究，包含觀眾朋友也是一樣。兩人相處能不能長久，這個需要緣分、個性、天時、地利、人和等許多因素綜合在一起，如果不能繼續走下去，Kiss Goodbye嘛！」

最後，他以爬山來形容感情，「我們有時候一起爬山，不能攻頂時，就互相祝福對方，讓大家能夠下山。就是這樣嘛，讓大家比較能夠正面看待這個事情。」感情事終究只能讓當事人自己想通，如果把戀愛或婚姻當成爬山來看待，或許揮手離別時不會過於傷心。