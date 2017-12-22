華龍網12月22日19時41分訊（記者 張義）今（22）日下午，由重慶市委宣傳部、重慶市文化委員會、重慶市文學藝術界聯合會主辦，重慶市美術家協會、四川美術學院美術館承辦的「社會劇場：參與與共享——第五屆重慶青年美術雙年展」在位於大學城的四川美術學院美術館開幕。

本屆雙年展以「『社會劇場』：參與與共享」為主題，有來自全國各地及泰國、韓國、以色列等國家40餘名青年藝術家參展，作品內容涵蓋繪畫、雕塑、裝置、影像、圖片、綜合藝術等多個方面和不同藝術領域。

對於為何將展題確定為「『社會劇場』：參與與共享」，策展人何桂彥表示，一方面是基於對西方現代藝術，尤其是極少主義以來，藝術創作帶來的新變化的思考；另一方面，也考慮到1980年代以來，中國當代藝術的發展邏輯與藝術史敘事的基本特徵，對其所進行的反思；更為重要的是，希望去討論在當下的文化情景中，藝術在生產、傳播、接受的過程中，能否構建一種新型的藝術交往理性。何桂彥解釋，「社會劇場」中的社會，包括自然、鄉村、社區、城市公共空間等，立足於觀眾的參與，讓不同身份、階層、年齡、性別、族裔的人們能分享藝術創作，尤其是那些具有實驗性、文化創意的藝術行為帶來的變化與體驗。

據悉，重慶青年美術雙年展自2009年創辦以來，至今已是第五屆，取得了良好的社會反響，正逐漸發展成為重慶新的城市文化名片。重慶市美術家協會主席、四川美術學院院長龐茂琨表示，經過前四屆的積淀，重慶青年美術雙年展已經成為一個兼具社會影響力與文化影響力的展覽品牌，是國內少有的以青年藝術為主題的藝術盛會。他期望，重慶青年美術雙年展能成為藝術屆的一張名片，不僅能推動重慶區域乃至西南地區的藝術創作氛圍，也能讓人們了解重慶當代文化和青年藝術的發展現狀，讓更多的民眾分享青年美術，分享當代藝術在視覺、文化、思想方面的成果。