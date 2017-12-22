日本厚生勞動省今天(22日)指出，日本今年出生的嬰兒人數大約為94萬1千人，創下1899年開始這項統計以來的新低。這項公布顯示，日本正面臨老化和人口縮減的局面。

根據厚生勞動省公布的這項2017年人口動態統計年度推算數據，在日本國內出生的日本嬰兒人數為94萬1千人，連續兩年跌破100萬；而死亡人數將達到戰後最多的134萬4千人，出生人數比死亡人數少了40萬3千人，呈現「人口自然減少」的現象。

這項數據不包括住在日本的外國人，這些人大約佔日本人口的1%。