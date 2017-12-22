今年10月以來中國共發生酒駕肇事事故302起 致104人死亡北京新浪網 (2017-12-22 21:42)
中新社北京12月22日電 (記者 張子揚)記者22日從中國公安部獲悉，今年10月以來全國共發生酒後駕駛肇事事故302起，造成104人死亡、268人受傷。
據知，12月以來，全國接連發生醉酒駕駛導致的一次死亡5人以上較大事故，酒後駕駛風險劇增。
22日，公安部曝光近期醉駕肇事典型案例，部署開展整治行動，併發出酒駕風險預警。
公安部相關負責人介紹，近年來，各地公安機關始終堅持嚴格執法，持續嚴管高壓，有效遏制了酒駕醉駕違法犯罪多發的勢頭。但機動車、駕駛人數量持續高速增長，傳統酒文化影響根深蒂固，酒駕醉駕短時間難以根治。尤其每逢周末、節假日，慶祝活動、朋友聚會增多，酒駕風險相應增加，酒後肇事幾率增大。
據統計，今年10月以來，節假日期間因酒駕所導致的事故起數和死亡人數比工作日高15%和17%，5起醉駕導致的較大事故中有3起發生在節假日。「十一」長假期間，甘肅接連發生2起因駕駛人聚會醉酒後，駕駛車輛追尾前車導致的較大事故。
公安部交管局在22日召開視頻會，部署各地公安交管部門立即開展酒駕整治行動，以餐飲娛樂場所周邊道路、城郊結合部和縣鄉道路、重要村鎮和集市周邊道路為重點路段，以農村紅白喜事、趕集趕圩、重大民俗活動等為重點時段，以城市小型客車，農村麵包車為重點車輛，科學合理部署警力，嚴查嚴處酒駕醉駕違法行為，充分發揮震懾和警示作用。要著力加大農村地區整治力度，以城帶鄉，城鄉統籌，加強動態調整警力部署和管控措施，確保酒駕整治無盲區、無空白。(完)
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