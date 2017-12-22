販賣芬普尼給蛋農 屏檢起訴要求從重量刑中央社 (2017-12-22 21:27)
（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東販賣動物用藥的廣信行因販賣「芬普尼」，造成毒雞蛋事件，屏東地檢署今天偵查終結，起訴廣信行前後任負責人陳姓父子，並以「嚴重影響食安形象」建請法官從重量刑。
今年8月在彰化某蛋雞場查到「芬普尼」毒雞蛋，追查是屏東廣信行賣出，屏東地檢署今天發布新聞稿指出，廣信行陳姓父子向農業資材行購入大量的「蝨馬光（芬普尼）」產品，將外層標籤撕除後，陸續以每瓶新台幣1000元的價格，販賣給各地蛋農，並教導蛋農加水稀釋後直接噴灑在蛋雞身上除雞蝨，至少販售出200瓶給10多家蛋農。
屏檢表示，「芬普尼」自民國105年起就禁止使用在農業或其他用途上，陳姓業者2人所為徒增消費大眾食安風險，引發民怨，嚴重戕害消費大眾身體健康及影響食安形象，檢察官依「動物用藥品管理法」起訴，並建請法官從重量刑。1061222
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