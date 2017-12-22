新京報快訊(記者戴軒)前往醫院就診，帶上往期病歷不可缺少，如果曾在不同醫院就診，需要捎上的紙質資料就更多。將來，電子病歷可以讓患者短期內擺脫小心「珍藏」病歷的麻煩，這些電子病歷，在北大三院、人民醫院、安貞醫院等30家醫院均能共享。

近日，北京市衛計委發佈《關於加強北京地區30家試點醫院電子病歷共享調閱工作的通知》指出，為推進健康醫療信息互聯互通，支撐下一步首都醫藥分開綜合改革和現代化醫院建設，將在所有第一期建設的北京地區30家醫院中實現跨院電子病歷共享及調閱服務，各醫院通過院內系統介面改造，實現醫生工作站調閱電子病曆數據庫信息。4家協同醫療試點醫院通過院內系統介面改造，將實現電子病歷藥物過敏、重複藥物及重複檢驗提醒功能。

據介紹，電子病歷共享信息具有一定時效性。根據業務部門的要求，僅共享最近3個月內患者就診相關信息，而不是全部就診信息，進而提高查詢速度。

北京市衛計委表示，電子病歷共享，有利於優化就醫流程、加強醫療信息共享和互聯互通，輔助科學管理。不過，實現電子病歷共享調閱，患者授權是前提條件。

為了確保信息安全，各試點醫院要嚴格按照國家網路信息安全法及國家病歷管理的要求，做好與電子病歷相關的HIS等各類系統的關鍵信息基礎設施保護和風險防控。院內醫生需進行身份認證，並制定醫生使用電子病歷共享調閱瀏覽器的相關管理辦法，規範醫生的調閱行為。在患者就診過程中，只有接診醫生才能調閱患者病歷信息，其他人員不得隨意調閱。

鏈接：30家試點醫院名單

1 北京大學第三醫院

2 北京大學人民醫院

3 首都醫科大學附屬北京安貞醫院

4 首都醫科大學附屬北京口腔醫院

5 首都醫科大學附屬北京安定醫院

6 首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院

7 首都醫科大學附屬北京兒童醫院

8 首都兒科研究所附屬兒童醫院

9 北京腫瘤醫院

10 中日友好醫院

11 北京老年醫院

12 北京回龍觀醫院

13 北京市順義區醫院

14 北京清華長庚醫院

15 北京市大興區人民醫院

16 首都醫科大學附屬北京中醫醫院

17 北京醫院

18 首都醫科大學附屬北京佑安醫院

19 北京市石景山醫院

20 北京胸科醫院

21 首都醫科大學附屬北京地壇醫院

22 首都醫科大學附屬北京婦產醫院

23 首都醫科大學宣武醫院

24 首都醫科大學附屬北京友誼醫院

25 首都醫科大學附屬北京同仁醫院

26 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院

27 北京積水潭醫院

28 首都醫科大學附屬北京天壇醫院

29 北京小湯山醫院

30 中國醫學科學院阜外醫院

4家協同醫療試點醫院名單

1 首都醫科大學宣武醫院

2 首都醫科大學附屬北京友誼醫院

3 首都醫科大學附屬北京天壇醫院

4 中國醫學科學院阜外醫院

編輯：吳嬌穎 李豐