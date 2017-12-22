中新社廣西梧州12月22日電 (記者 楊志雄 黃艷梅)廣西梧州至柳州、麥嶺至賀州(主線)高速公路22日宣布建成通車，賀州至巴馬(蒙山至象州段)、隆安至碩龍高速公路同日開工建設。

12月22日，廣西梧州至柳州高速公路宣布建成通車，桂粵新增便捷通道。梧柳高速是廣西目前已建成的里程最長、投資最大的高速公路項目，主線全長213公里，連接線長100.14公里，批複概算196.54億元人民幣，是廣西中部、東部地區通往珠三角發達經濟圈的最便捷通道。 中新社 記者 桂交投 攝

12月22日，廣西梧州至柳州高速公路宣布建成通車，桂粵新增便捷通道。 中新社記者 桂交投 攝

2017年廣西高速公路重大項目開竣工現場會當天舉行。廣西交通運輸廳副廳長王劼耘稱，廣西著力完善出邊出海出省國際大通道，目前高速公路通車裡程達5176公里。

梧州至柳州高速公路是國家高速公路網規劃中包頭至茂名(G65)高速公路聯絡線，是廣西高速公路網規劃「6橫7縱8支線」的新增橫4支線，主線全長213公里，批複概算196.54億元人民幣。這是廣西目前已建成的里程最長、投資最大的高速公路項目。

梧柳高速同時是廣西中部、東部地區通往珠三角發達經濟圈的最便捷通道。其將廣西「工業重鎮」柳州到「東大門」梧州拉成一條「直線」，對沿線各市承接廣東珠三角地區產業轉移、加深粵桂港澳區域合作、推進廣西融入粵港澳大灣區建設等具有積極推動作用。

此外，麥嶺至賀州(主線)高速公路的建成，構建形成珠三角發達地區與中南西南內陸腹地溝通往來的經濟大通道，對完善湘桂兩省區高速公路網路，促進泛珠三角經濟區經貿合作具有重要意義。

廣西官方介紹，當天開工的隆安至碩龍高速公路，東接貴隆高速、南百高速，西連崇靖高速，並聯通天等至碩龍公路到達國家一類口岸——碩龍口岸，全長108公里，計劃建設工期四年，總投資約140億元。項目建成后將使新廣昆通道整體里程縮短約36公里，行車時間縮短一小時以上，成為連接滇、桂、粵地區最便捷的省際大通道。

廣西是中國唯一與東盟海陸相連的省區。近年來，廣西提速建設「國際大通道」，建成與東盟海陸空立體交通網路。王劼耘稱，今年廣西在建高速公路項目21個，新開工里程656公里，新增高速公路通車裡程659公里。(完)