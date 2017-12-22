(經濟觀察)由淺入深參與全球治理 中國打造夥伴關係網

中新社北京12月22日電 (記者 李曉喻)回望2017年，中國參與全球治理的成就令人矚目。

從推進「一帶一路」建設，為其他國家提供更多發展機會；到明確氣候政策立場不變、減排行動力度不變，堅持國際合作應對氣候變化；再到積極協調各方利益，為推進WTO多邊議題談判貢獻方案，中國正在由淺入深、由局部到全面地參與全球治理，影響力也不斷擴大。

有外媒評論說，中國在全球治理方面正「踴躍擔責」，努力樹立大國風範。

按照官方預計，2017年中國GDP有望超過80萬億元人民幣，意味著在成為世界第二大經濟體后經濟總量再翻一番。隨著國力進一步提升，中國未來幾年在全球治理方面將走出怎樣的軌跡？

在中國新聞社21日於北京主辦的國是論壇2017年會上，財政部國際財經中心主任周強武說，中國主張全球經濟治理體系要與時俱進，應時而變，「這個『變』不是說要另起爐灶，或者說推倒重來，而是要對其中不合理的部分進行調整完善創新，使之更能夠反映當前的國際經濟現實，提高應對挑戰解決問題的能力，增強它自身糾錯糾偏的能力。」

圖為中國財政部國際財經中心主任周強武在中國新聞社主辦的國是論壇2017年會上發言。 崔楠 攝

圖為中國財政部國際財經中心主任周強武在中國新聞社主辦的國是論壇2017年會上發言。 崔楠 攝

中國參與全球治理的立足點和出發點是改革、完善這一體系。用中國前駐吉爾吉斯斯坦、拉脫維亞、哈薩克、烏克蘭大使姚培生的話說，中國不是現有全球治理體系的破壞者，而是建設者。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍也表示，隨著國力提升，中國將在全球治理中發揮更大作用。但與此前歐美參與全球治理的角度不同，中國主張通過共商、共建、共享原則，和願意參與的國家共同推進全球治理。

在趙萍看來，中國參與全球治理不是要實現「一超多強」「一呼天下應」的狀態，而是希望平等協商，合作共贏。

周強武說，全球治理改革不會也不可能一蹴而就，需要各方共同協商和建設。中國仍然是發展中國家，「我們承擔的是發展中大國應該承擔的那份責任和義務」。

他表示，作為最大的發展中國家，中國將在推動國際治理體系改革過程中，繼續積極為發展中國家爭取更多話語權。同時，中國也會同其他各國開展友好合作，打造全球夥伴關係網，與各方共同打造多元包容普惠的國際金融治理體系，更好應對全球問題和全球挑戰。(完)