紐西蘭前政要托僑領贈畫 揭開一段塵封的華工歷史北京新浪網 (2017-12-22 21:16)
中新網廣州12月22日電 題：紐西蘭前政要托僑領贈畫 揭開一段塵封的華工歷史
中新網記者 郭軍
約150年前，4000多名來自廣東的勞工遠渡重洋前往紐西蘭奧塔哥地區淘金，他們成為最早一批前往紐西蘭的華人之一，開啟了近代中新關係往來的歷史。約50年前，當年的淘金者和礦主的後人、一位自學成才的女藝術家，根據一張照片將華工當年勞作的場景畫成了油畫，以紀念這批華工艱苦創業的精神。
這位畫家去世后，這幅畫成為她留給兒子——紐西蘭前國會副議長埃里克·羅伊(Eric Roy)最寶貴的遺產之一。22日，在國際潮團聯誼年會主席張乙坤和中新社廣東分社的對接下，埃里克·羅伊委託張乙坤將這幅珍貴的油畫捐贈給廣東華僑博物館，希望讓更多人了解、銘記紐西蘭華工那段塵封的歷史。
「我的曾祖父約翰·羅伊移民到紐西蘭尋找財富。後來在奧塔哥和南部部分地區發現了黃金。」埃里克·羅伊介紹說，在這些金礦中，有許多中國人，主要來自廣東。這些人大多數都是農村人，有灌溉水稻田的技能。從含金物質中淘金需要水，水壩和水站都是用非常原始的工具建造，其中許多建築至今還能看到。這些中國礦工經常用他們自己造的工具和設備來淘金。他們嚴格而精確的工作直到今天仍然令人欽佩。
埃里克·羅伊說，母親維妮弗雷德·格雷斯·羅伊創作的這幅油畫是一個典型的中國礦工的畫像，畫中有一個搖籃式水閘箱，這是一個典型的由一個人操作、相對高效的黃金回收裝置。母親對奧塔戈省的早期歷史很有興趣，因為她住在麥克雷斯公寓，那裡早年開採了大量金礦。
「埃里克·羅伊上個月跟我們一起訪問北京、廣州，在廣州訪問了華僑博物館，回去后就有意把這幅畫捐贈給廣東華僑博物館，希望讓更多人了解這段歷史，了解紐西蘭人民對於中國兄弟的情懷和敬佩。」張乙坤說。
他介紹說，埃里克·羅伊要表達的是中新人民的情誼已經有100多年的歷史。這種深厚友誼，包括勞工精神，激勵著我們這一代，把這種精神和友誼發揚光大，繼續為紐西蘭本地和中新民間關係的發展貢獻力量。據悉，去年，奧塔哥地區金礦的繼承者，把金礦的兩塊地捐了出來，由當地政府牽頭，華人社會發動建設紀念公園，以紀念和緬懷先輩。
張乙坤表示，通過這次捐贈，也可以看出紐西蘭主流社會對華人的深厚友誼，今後這種活動會越來越多，會讓更多人了解這段歷史。
說到那段歷史，張乙坤還提到當地土著毛利人的貢獻。原來，當年為了讓礦工同胞落葉歸根，當地知名華商曾多次運送數百名礦工遺骨回國安葬。有一次，一艘船在大海中遇到風浪觸礁沉沒，33具華人棺木被衝上海灘。當地的毛利人發現后，把屍骨和棺木埋在附近一座山丘。從此，那座山丘得名「華人山」。
紐西蘭駐廣州副總領事何愛梅表示：「今天的油畫捐贈活動是紐西蘭和廣東深厚歷史淵源的例證，這種歷史情誼也是新中關係重要的一環。」(完)
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》