？？？？廣東省僑辦黨組書記雷彪向紐西蘭駐廣州副總領事何愛梅贈送廣東華僑博物館出版物 郭軍 攝

中新網廣州12月22日電 題：紐西蘭前政要托僑領贈畫 揭開一段塵封的華工歷史

中新網記者 郭軍

約150年前，4000多名來自廣東的勞工遠渡重洋前往紐西蘭奧塔哥地區淘金，他們成為最早一批前往紐西蘭的華人之一，開啟了近代中新關係往來的歷史。約50年前，當年的淘金者和礦主的後人、一位自學成才的女藝術家，根據一張照片將華工當年勞作的場景畫成了油畫，以紀念這批華工艱苦創業的精神。

這位畫家去世后，這幅畫成為她留給兒子——紐西蘭前國會副議長埃里克·羅伊(Eric Roy)最寶貴的遺產之一。22日，在國際潮團聯誼年會主席張乙坤和中新社廣東分社的對接下，埃里克·羅伊委託張乙坤將這幅珍貴的油畫捐贈給廣東華僑博物館，希望讓更多人了解、銘記紐西蘭華工那段塵封的歷史。

廣東省僑辦黨組書記雷彪向國際潮團聯誼年會主席張乙坤贈送廣東華僑博物館出版物 郭軍 攝

廣東省僑辦黨組書記雷彪向國際潮團聯誼年會主席張乙坤贈送廣東華僑博物館出版物 郭軍 攝

「我的曾祖父約翰·羅伊移民到紐西蘭尋找財富。後來在奧塔哥和南部部分地區發現了黃金。」埃里克·羅伊介紹說，在這些金礦中，有許多中國人，主要來自廣東。這些人大多數都是農村人，有灌溉水稻田的技能。從含金物質中淘金需要水，水壩和水站都是用非常原始的工具建造，其中許多建築至今還能看到。這些中國礦工經常用他們自己造的工具和設備來淘金。他們嚴格而精確的工作直到今天仍然令人欽佩。

埃里克·羅伊說，母親維妮弗雷德·格雷斯·羅伊創作的這幅油畫是一個典型的中國礦工的畫像，畫中有一個搖籃式水閘箱，這是一個典型的由一個人操作、相對高效的黃金回收裝置。母親對奧塔戈省的早期歷史很有興趣，因為她住在麥克雷斯公寓，那裡早年開採了大量金礦。

國際潮團聯誼年會主席張乙坤代表紐西蘭前國會副議長埃里克·羅伊向廣東華僑博物館捐贈油畫 郭軍 攝

國際潮團聯誼年會主席張乙坤代表紐西蘭前國會副議長埃里克·羅伊向廣東華僑博物館捐贈油畫 郭軍 攝

「埃里克·羅伊上個月跟我們一起訪問北京、廣州，在廣州訪問了華僑博物館，回去后就有意把這幅畫捐贈給廣東華僑博物館，希望讓更多人了解這段歷史，了解紐西蘭人民對於中國兄弟的情懷和敬佩。」張乙坤說。

他介紹說，埃里克·羅伊要表達的是中新人民的情誼已經有100多年的歷史。這種深厚友誼，包括勞工精神，激勵著我們這一代，把這種精神和友誼發揚光大，繼續為紐西蘭本地和中新民間關係的發展貢獻力量。據悉，去年，奧塔哥地區金礦的繼承者，把金礦的兩塊地捐了出來，由當地政府牽頭，華人社會發動建設紀念公園，以紀念和緬懷先輩。

張乙坤表示，通過這次捐贈，也可以看出紐西蘭主流社會對華人的深厚友誼，今後這種活動會越來越多，會讓更多人了解這段歷史。

出席捐贈儀式的嘉賓合影 郭軍 攝

出席捐贈儀式的嘉賓合影 郭軍 攝

說到那段歷史，張乙坤還提到當地土著毛利人的貢獻。原來，當年為了讓礦工同胞落葉歸根，當地知名華商曾多次運送數百名礦工遺骨回國安葬。有一次，一艘船在大海中遇到風浪觸礁沉沒，33具華人棺木被衝上海灘。當地的毛利人發現后，把屍骨和棺木埋在附近一座山丘。從此，那座山丘得名「華人山」。

紐西蘭駐廣州副總領事何愛梅表示：「今天的油畫捐贈活動是紐西蘭和廣東深厚歷史淵源的例證，這種歷史情誼也是新中關係重要的一環。」(完)