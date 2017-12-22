？？？？12月22日，海上絲路佛教館在千年古剎福州開元寺海上絲路佛教館舉行。 林青 攝

中新網福州12月22日電 (記者 劉可耕)海上絲路佛教館22日在千年古剎福州開元寺海上絲路佛教館舉行。

福州開元寺方丈本性大和尚表示，蕭梁古剎福州開元寺，自古及今都是海絲佛教的重要參與者與見證者，與海上絲綢之路的發展有著千絲萬縷的聯繫。「如今，福州開元寺基於其深厚的歷史淵源，設立海上絲路佛教館，無疑對這個歷史和現狀的展示。」

海上絲路佛教館在千年古剎福州開元寺開館。 林青 攝

海上絲路佛教館在千年古剎福州開元寺開館。 林青 攝

福建省開元佛教文化研究所副所長、福建師範大學教授王崗峰告訴記者，海上絲路佛教館(福州開元)共有四個單元，第一單元「梵音海潮音：絲路佛緣」，講述早在西漢時期，佛教傳法僧人就由海上絲路進入中國的歷史；第二單元「震旦流光：佛教第二故鄉」，主要講述中國文化流入日本等國的第二個高峰期，以禪文化為要素的宋元文化對日本等國產生了深遠的影響；第三單元「下南洋：源自八閩祖地的信仰」，主要講述清末，以閩籍僧人為主的一大批僧人南下，促成了南洋漢傳佛教的興起，也加強了南洋民眾與祖地的經濟、文化及信仰交流；第四單元「蕭梁古剎：海絲征途的見證者」，主要講述福州開元寺在海上絲路佛教歷史上的地位與貢獻，以及如今在福州開元寺方丈本性法師的帶領下，踐行南北傳佛教交融、東西方文明對話方面進行的積極探索。

嘉賓觀看海上絲路佛教館展覽。 林青 攝

嘉賓觀看海上絲路佛教館展覽。 林青 攝

當天正值明暘長老百年誕辰之際，《圓瑛大師全集》首髮式在福州明暘禪師紀念館舉行。圓瑛大師是中國近現代史上的一位愛國愛鄉愛教的著名高僧。本性大和尚嗣法於圓瑛大師入室弟子明暘禪師，是圓瑛大師再傳弟子。福建省圓瑛大師研究會與福州市政協共同編纂七卷本《圓瑛大師全集》，現由宗教文化出版社出版發行，是迄今為止已出版的圓瑛大師文集中篇幅最多、收集最全面的一套大型文化叢書。

正值明暘長老百年誕辰之際，《圓瑛大師全集》首髮式在福州明暘禪師紀念館舉行。 林青 攝

正值明暘長老百年誕辰之際，《圓瑛大師全集》首髮式在福州明暘禪師紀念館舉行。 林青 攝

近年來，福州開元寺專注「文化、教育、慈善、修證」，推動「全球倫理構建」，宗於「中華禪」，踐行「南北傳佛教交融、東西文明對話」。以禪出海，先後創辦了大乘佛教研究中心(泰國曼谷)、漢傳佛教國際文教中心(美國洛杉磯)等組織，致力於為促進海上絲綢之路沿線國家與地區的文化認同、信仰共鳴、民心相通做出貢獻。(完)