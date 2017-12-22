中新社北京12月22日電 中國最高檢22日下午召開黨組會，傳達學習中央經濟工作會議精神。會議強調，各級檢察機關要圍繞打好防範化解重大風險攻堅戰，積极參與互聯網金融等重點領域風險防範和處置，嚴厲打擊非法集資、非法吸收公眾存款等違法違規金融活動，加大對證券期貨領域新型犯罪的懲治力度，堅決守住不發生系統性風險的底線。

會議還強調，要圍繞打好精準脫貧攻堅戰，充分發揮批捕、起訴等職能，積极參與扶貧領域腐敗和作風問題專項治理，依法懲治危害異地搬遷、扶貧項目實施等領域的犯罪。要圍繞打好污染防治攻堅戰，加大對環境污染犯罪的打擊力度，深化破壞生態環境專項立案監督活動，依法履行督促起訴、支持起訴、提起公益訴訟等職能，監督負有管理職責的行政機關依法履職。

此外，會議指出，各級檢察機關要圍繞高質量發展對法治建設的新要求，依法保障基礎性、關鍵性改革，認真研究應對「一帶一路」等重大戰略對司法新需求，加大產權保護力度，甄別糾正一批社會反映強烈的產權糾紛案件，努力營造公平、公正、透明、穩定的法治環境。要圍繞實施鄉村振興戰略和區域協調發展戰略，加強涉農檢察工作，嚴懲「村霸」和宗族惡勢力犯罪，深化區域司法協作，更好地保障全面協調發展。

會議稱，要圍繞保障和改善民生，大力加強民生檢察工作，堅決打擊和懲治黃賭毒、黑拐騙等違法犯罪活動，著力解決網上虛假信息詐騙、倒賣個人信息等突出問題，突出懲治侵害農村留守兒童權益犯罪、虐待幼兒犯罪，使人民群眾有更多的獲得感、幸福感、安全感。(完)