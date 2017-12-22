？？？？這排智能化的烘乾設備，自動在線測控溫度，可日清理烘乾糧食達1000噸。 吳蘭 攝

中新網合肥12月22日電 (記者 吳蘭)安徽作為全國13個糧食主產省和6個凈調出省，近年來，在科學儲糧、智慧管糧等方面積極推進現代化建設，「智慧皖糧」平台為各級政府提供「智囊式」糧食決策依據，為糧食行政管理部門提供「便捷的」監管手段，為國有企業經營者提供「智慧型」管理依據，為廣大群眾提供「智能化」信息服務。

位於六安市舒城縣杭埠鎮的安徽現代糧食物流中心庫，是目前安徽省單體倉容最大的儲備庫，其倉儲區建成有16座高大平房倉，總倉容為22.16萬噸；物流區建有4座淺圓倉，總倉容為4萬噸。為科學儲糧、提高效率、規範管理，該庫歷時3年開發了一套數字化糧庫信息系統。

記者在現場看到，該系統包括辦公自動化、糧情檢測、安防監控以及出入庫業務流程四個模塊。在辦公室隨便點下滑鼠，就可以看到相應倉庫的儲糧質量、風道布置以及當前糧溫等具體信息，保管員在電腦前就知糧倉事。

每個廒間擁有280個糧情檢測點，可即時顯示當前糧溫。 吳蘭 攝

每個廒間擁有280個糧情檢測點，可即時顯示當前糧溫。 吳蘭 攝

安徽現代糧食物流中心庫副主任卞崇靜以糧食出入庫流程為例，送糧車輛到達庫區，駕駛員憑駕駛證在值班室PC端登記，保安則利用PAD對車輛進行拍照並根據車輛信息，製作一張帶有二維碼的IC卡給駕駛員，隨後這個IC卡就是進入多個關口的「身份證」。扦樣、分樣后，系統掃碼檢驗將數據錄入系統，自動形成糧油等級、增扣量、價格等。所有信息系統會自動獲取結果不可人為干預。

信息化讓該糧庫出入庫能力由原來的日出入庫3000噸，提高到了5000多噸，也減少了賣糧群眾的等待時間。

卞崇靜以送糧車輛過磅為例，以前每輛車都要人工根據水分、雜質一筆筆折算，得出總數量，這至少需要三五分鐘，現在只需要一分鐘。以當前日出入庫能力計算，100輛車就至少節約300分鐘——五個小時。

據悉，安徽省的糧食信息化一二期建設已經完成，省級綜合管理雲平台和100個省級儲備庫信息化系統運行半年有餘，信息化庫點完成糧食出入庫達150萬噸。

據透露，安徽當前正積極推進「智慧皖糧」信息化三期建設，總計投入資金達3.24億元，全面建設1061個信息化糧庫、若干個大型龍頭加工企業、「堡壘型」糧食應急企業、重點聯繫批發市場、糧食應急配送中心、縣級終端等，總計建設項目達1545個。

通過「智慧皖糧」信息化一二三期的建設，能夠使安徽省國有糧食企業信息化應用達到全部覆蓋，數據採集利用和業務協同能力明顯增強，糧食裝備和庫存管理信息化、智能化水平顯著提高，糧食信息服務更加高效，以信用為基礎的新型監管方式得到廣泛應用，信息技術在全省糧食行業現代化進程中發揮重要作用。