？？？？華龍網12月22日20是50分訊（通訊員 李定超 羅剛）日前，重慶市江津區招生辦、區殘聯、區衛計委組成的專家組一行，前往江津二中對高三殘疾學生溫曾淋作鑒定評估，為其送去了黨和政府的關愛。

？？？？溫曾淋因出生時頭部運動神經受損，導致先天性罹患殘疾，言語和肢體動都有嚴重障礙，屬重度殘疾。身殘志不殘的他，從小懂得知識的重要，因而學習非常刻苦，成績優秀，中考以優異成績考入江津二中學習。

？？？？2018年高考報名已經結束，高考很快來臨。即將高中畢業參加高考的溫曾淋，因肢體重度殘疾，手腳行動不便，平時書寫很遲緩，無法按規定時間完成考試。根據相關規定，可為病患考生「單獨提供考場，延長考試時間。」

？？？？為幫助溫曾淋用好高考政策，參加好高考，順利圓上大學夢，江津區招辦、區殘聯、區衛計委聯合組成的專家組，對溫曾淋同學進行了鑒定評估。經調查核實，溫曾淋屬肢體殘疾二級。醫院專家對該生的語言、形體、行動、書寫、電腦打字、機讀卡填寫等全面檢查后，得出結論是：「神志清楚，對答切題，言語緩慢，腦癱步態，雙手畸形，握持明顯受限，書寫不協調，約每分鐘6字，電腦列印約每分鐘22字，機讀卡填寫約每分鐘8—10個。」並形成了書面的鑒定意見，三家在鑒定書上籤了字。

？？？？江津區招辦將根據鑒定意見，報經上級招考主管部門批准，在2008年高考時，將為該生提供單獨考場，享受到延長考試時間的待遇。