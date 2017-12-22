？？？？華龍網12月22日20時20分訊（通訊員 王永平）今年以來，位於重慶市合川區北部，與四川省武勝縣龍庭鄉接壤的合川區沙魚鎮，圍繞建設「川渝邊界特色農業鎮、精品小城鎮、示範邊貿鎮」三大目標，以「建設美好鄉村、發展美麗農業、打造農民幸福生活」為宗旨，聚集農村公路建設、環境衛生整治、河道塘堰整治改造、建設城鎮污水管網等民生實事項目，著力改善村居民生產生活環境。

？？？？推進農村公路建設 打通村民出行「最後一公里」

？？？？沙魚鎮通過多渠道籌集資金540餘萬元，先後完成了張李路、唐蔣路、村作路等連接村與村之間的農村公路通暢工程5條11.4公里，完成蔣開路、錢王路等農村公路通達工程2條7.8公里。目前，全鎮通車裡程約82公里（含縣、鄉道），其中瀝青路面6公里、水泥路面54公里，農村公路實現村村通、社社通。下一步，該鎮擬爭取改建、硬化村級公路50公里，逐步實現院院通、戶戶通，全面建成覆蓋轄區每一個社、每一個較大院落的公路網路。此外，該鎮還投資117萬元，改建燕子村、開元村人行便道15公里，有效解決了當地1000餘群眾出行難、生產難、發展難等問題。

？？？？去渣去舊去惡習 營造宜居的生活環境

？？？？沙魚鎮以「改善人居環境，建設美麗沙魚」為引領，精心組織，綜合施策，投入資金40餘萬元，對轄區農村公共區域、公路沿線、房前屋后、水域環境等重點場所進行集中整治，清理陳年垃圾和存量垃圾400餘處次120餘噸清除河道、塘堰等水域漂浮垃圾3.7噸，新建、維修垃圾池105個，添置垃圾手推車11輛、垃圾轉運車1輛，組建社級保潔隊伍72支200餘人。經過綜合整治，轄區生活垃圾得到有效治理，農村環境面貌得到明顯改善，村民生活質量顯著提高。

？？？？對標整治河道塘堰 助百姓致富

？？？？該鎮根據生態文明建設和河長制工作方案，採取生態修復、退池還田等方式，對全鎮河道、水庫、山坪塘、養魚池等涉及群眾生產生活的民生實事基礎設施進行對標整治。累計投資上千萬元，對渭河溪進行治理，河道清淤800餘米，極大提高了場鎮的泄洪能力，改善了周邊生產生活環境，受益人口1200餘人；整治轄區內山坪塘143口，提升蓄水保水能力10萬方以上，受益人口3000餘人。

？？？？建設污水管網 提升場鎮品質

？？？？該鎮針對早期發展規劃不完善，場鎮污水管網鋪設和覆蓋上「欠賬」較多，居民生活污水主要依靠房后明溝直接向外排放，對水體和周邊環境造成直接污染的實際問題，投資近200萬元，全面建設場鎮建污水管網近3公里，使場鎮污水收集率將達到95%以上，讓沉積多年的居民生活污水和生產污水的排放問題得到徹底解決。同時，投資60餘萬新建停車場2個，新增停車位300餘個，極大地改善了場鎮人居環境，提升了場鎮品質。