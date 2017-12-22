？？？？華龍網12月22日20時訊（通訊員 陳薇）近期，重慶市黔江區財政局對照全年工作目標，查缺補漏，進一步強化收入征管、規範支出管理、完善預算編製，力促全年工作圓滿收官。

？？？？據了解，黔江區財政局積極配合稅務部門，加大稅收專項檢查力度，做到應收盡收；加強非稅收入管理，對國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、土地出讓金、罰沒收入、行政事業性收費等非稅收入，做到足額入庫。

？？？？同時，該局還加強支出管理，明確支出任務和時點要求，強化用款計劃管理，按照規定及時、準確填報用款計劃，切實增強預算執行的計劃性、均衡性和有效性。提前清理本年度應收應支款項，核實結清往來款項，加強對賬工作，確保數據真實可靠，為決算工作打下堅實的基礎。

？？？？此外，完善預算編製管理，全市預算編製的統一部署。黔江區財政局結合該區實際，實事求是，科學合理地編製好2018年財政預算，確保預算編報內容完整、數據準確、規範合理。