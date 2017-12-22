？？？？中青在線訊（彭振綱）當地時間12月21日，中國第八批赴南蘇丹維和醫療分隊派出應急醫療小組，先後轉運、救治兩名來自聯合國駐阿卜耶依地區安全部隊，分別為術后腹腔膿腫急需轉運和飛行途中出現暈厥的患者，受到聯南蘇團、聯合國駐阿卜耶依安全部隊的讚譽。

醫療隊官兵正在轉運患者。劉明利攝

？？？？12月20日晚，維和醫療隊接到郵件，一名插有鼻胃管、腹腔引流管，同時靜脈輸液並吸氧的重症患者，從南蘇丹阿卜耶依地區途經瓦烏機場轉運回國，需我醫療隊在機場保障患者安全中轉。情況顯示，轉運過程只有15分鐘，且患者病情危重，醫生必須在段時間內完成檢查，並做出判斷。這也是醫療隊自進駐任務區以來，首次遇到此類情況。

？？？？第二天上午，醫療隊派出應急醫療小組，提前半小時抵達瓦烏機場，做好各項銜接準備。飛機一到，醫生毛高峰、蔣輝迅速前接，對患者的心率、血壓、脈搏等生命體征，以及腹部專科情況進行檢查，發現患者腹腔嚴重感染，有大量膿腫血症。

？？？？護士彭朝君、衛生員劉清源馬上對患者引流管、鼻胃管、輸液管進行仔細檢查並重新固定。送上轉運飛機后，醫生毛高峰再次對患者生命體征和各類管道進行檢查確認，並安撫患者緊張情緒，確保整個轉運過程安全無誤。

？？？？中午，醫療隊又接到緊急求助電話，聯合國駐南蘇丹阿卜耶依地區安全部隊安全主管在瓦烏轉機途中出現緊急情況急需救助。醫生毛高峰帶領應急醫療小組迅速前接。

醫療隊官兵在救護車內對患者進行護理。劉明利攝

？？？？接到患者后，他們發現患者出現黑曚、胸痛、大汗、氣短、精神萎靡等癥狀，毛高峰當即向隊領導彙報，將患者送到中國二級醫院進一步檢查救治，最後確診為低血糖反應。在穩定患者情緒，進行了相關治療后，患者癥狀明顯減輕，並前往機場繼續乘機。

？？？？據悉，中國第八批赴南蘇丹維和醫療分隊在進駐任務區后，每周按計劃進行應急拉動演練，確保任何時候都能拉得出、救得下。此次醫療隊應急拉動迅速、現場處置得當，展現了極高的專業素養和過硬的軍事素質。聯南蘇團民事醫療官、聯合國駐阿卜耶依安全部隊專門發來郵件，並抄送聯南蘇團各部門，對中國第八批赴南蘇丹維和醫療分隊的表現給予高度的讚譽和由衷的感謝。